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Φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του
612 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη, (στην ευρύτερη περιοχή του πεδίου βολής Αετός), σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.

Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Αλεξανδρούπολη Φωτιά

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