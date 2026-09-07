Φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον 612 χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .