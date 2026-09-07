Φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα
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THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον 612 χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30.
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .