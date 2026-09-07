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Δράμα: Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε δασική έκταση – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:15.

Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος – Παρανεστίου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Δράμα Φωτιά

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