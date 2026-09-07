Λούτσα: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της Γιου Τινγκ 4 μήνες μετά την εξαφάνισή της – Τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν πριν από 4 μήνες από την Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ από την περιοχή της Λούτσας. Η εξαφάνισή της σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 2026. Την ώρα που οι αρχές σε Ελλάδα και Κίνα μέχρι την Ιντερπόλ, ψάχνουν να βρουν στοιχεία που θα τους φέρει πιο κοντά στα ίχνη της γυναίκας, εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε στην περιοχή του Γαλατσίου κομματιασμένο σε λωρίδες και αρκετά φθαρμένο από τον ήλιο. Η φθορά του αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και βδομάδες. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ο εντοπισμός του δημοσίου εγγράφου καθώς το κινητό τηλέφωνο της Κινέζας είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Το κινητό τηλέφωνο της μεταφράστριας φέρεται να βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της.

Κρίσιμη ήταν η κατάθεση μιας γυναίκας από την Θεσσαλονίκη πριν μερικές μέρες, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας.