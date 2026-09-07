Helleniq Energy: Κάθετος ενεργειακός διάδρομος πετρελαίου μέσω του αγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων

Με σημείο εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη, έχει δημιουργηθεί στην πράξη ένας «κάθετος ενεργειακός διάδρομος», που συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και από εκεί με τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης και εγγυάται την επάρκεια εφοδιασμού και τη διασυνδεσιμότητα με τα γειτονικά μας κράτη.

Αυτό επισημαίνεται σε ενημέρωση της Helleniq Energy αναφορικά με τον αγωγό πετρελαίου VARDAX που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια. Ο αγωγός, που βρίσκεται στο επίκεντρο της παρουσίας της εταιρείας στη ΔΕΘ, κατασκευάστηκε το 2002, διέκοψε τη λειτουργία του το 2013 και επαναλειτούργησε στις αρχές του 2026 μεταφέροντας πετρέλαιο ντήζελ στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ, ιδιοκτησίας της Helleniq, στα Σκόπια.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. οδεύουν εντός ελληνικού εδάφους.

Όπως σημειώνεται σχετικά:

Για την HELLENiQ ENERGY, η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του αγωγού Vardax αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμά της να ηγηθεί των εξελίξεων στη ΝΑ Ευρώπη ως κορυφαία εταιρεία ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του αγωγού, προκειμένου να λειτουργήσει με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ψηφιακής παρακολούθησης και υψηλής λειτουργικής αποδοτικότητας. Μετά τη ριζική του αναβάθμιση έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 2,5 εκατ. τόνους αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (ντίζελ, κηροζίνη και βενζίνη) ετησίως.

Η επανεκκίνηση του αγωγού στις αρχές του 2026, μετά από 13 χρόνια αδράνειας, σηματοδότησε ένα ουσιαστικό ορόσημο όχι μόνο για την HELLENiQ ENERGY, αλλά και για τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εκτιμάται πως η επαναλειτουργία του αγωγού θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην ενεργειακή θωράκιση των Βαλκανίων, καθιστώντας την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ενεργειακό κόμβο, με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το οικονομικό της αποτύπωμα στην χώρα.

Ο αγωγός μειώνει την εξάρτηση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων από περιορισμένες πηγές και διαδρομές και διασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση σε ποιοτικά καύσιμα.

Από τις αρχές του χρόνου έως τα τέλη Αυγούστου του 2026, μέσω του αγωγού μεταφέρθηκαν συνολικά σχεδόν 400 εκατ. λίτρα πετρελαίου κίνησης (diesel), τροφοδοτώντας πρωτίστως την αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και γειτονικές αγορές, όπως του Κοσσόβου και της Σερβίας.

Μετά το ξέσπασμα της νέας κρίσης στον Περσικό, η λειτουργία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά καυσίμων και στη βελτίωση της διαθεσιμότητας προϊόντων αργού που είναι σε έλλειψη διεθνώς.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του, έχουν δρομολογηθεί επιπλέον επενδύσεις, προκειμένου να διακινούνται αυξημένες ποσότητες προϊόντων διύλισης από τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ δημιουργείται γραμμή σιδηροδρομικού εφοδιασμού για την απρόσκοπτη μεταφορά αργού στις γειτονικές χώρες.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο αγωγός καθιστά ακόμη πιο ισχυρό τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως ενεργειακού κόμβου για την περιοχή, μειώνει τη συμφόρηση του οδικού δικτύου, περιορίζει τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, ενώ μειώνει και τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις οδικές μεταφορές. Η λειτουργία του αγωγού υπολογίζεται ότι αντικατέστησε πάνω από 12.000 διαδρομές βυτιοφόρων έως το τέλος Αυγούστου 2026.