ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ρεύμα: “Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές;”

Με αιχμή την εξαγγελία για μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής στο ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκαλώντας τον πρωθυπουργό για όσα δεν έκανε, όπως υποστηρίζει, κατά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ευθέως το ερώτημα «ποιος τον εμπόδισε» να παρέμβει νωρίτερα, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άφησε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμέτωπα με δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί έτσι να αντιστρέψει την κυβερνητική εξαγγελία για το ρεύμα σε πολιτικό επιχείρημα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η υπόσχεση για χαμηλότερη χονδρική τιμή γεννά το ερώτημα γιατί η ίδια πολιτική δεν εφαρμόστηκε νωρίτερα. «Εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια», σχολιάζει δηκτικά το κόμμα.

«Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;»

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφέροντας τη συζήτηση από το τι υπόσχεται η κυβέρνηση για το μέλλον στο τι έπραξε μέχρι σήμερα.

«Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% τη χονδρική τιμή στο ρεύμα. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα: Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;», αναφέρει.

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος;»

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επίθεση, συνδέοντας το κόστος της ενέργειας με την ευρύτερη μάχη της ακρίβειας και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

«Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος και χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους;», διερωτάται.

Η κριτική κλιμακώνεται αμέσως μετά, καθώς το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση γνώριζε πως υπήρχαν περιθώρια παρέμβασης, αλλά δεν τα αξιοποίησε.

«Γιατί ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτισαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν;», αναφέρει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

«Εμφανίστηκε ως μέλλων πρωθυπουργός»

Η πολιτική αιχμή της ανακοίνωσης δεν περιορίζεται στο ενεργειακό κόστος. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να παρουσιάσει συνολικά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ως υποσχέσεις που παραβλέπουν το κυβερνητικό παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Προσπαθεί να κοροϊδέψει τους πολίτες»

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, το ΠΑΣΟΚ μεταφέρει τη σύγκρουση ευθέως στο εκλογικό πεδίο, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί μέσω των νέων εξαγγελιών να ανακτήσει πολιτικό έδαφος.

«Προσπαθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή να κοροϊδέψει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους», αναφέρει.

Και καταλήγει με ευθεία επίθεση στο ενδεχόμενο ανανέωσης της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας: «Μόνο που μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και μια θητεία διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων».