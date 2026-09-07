Πάνος Μιχαλόπουλος: “Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση, η καριέρα μου έχει τελειώσει, ό,τι είναι να κάνω το έκανα”

Τέλος στην φημολογούμενη τηλεοπτική του επιστροφή έρχεται να βάλει ο Πάνος Μιχαλόπουλος, σήμερα, γνωστοποιώντας πως δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του Πάνου Αμαραντίδη.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Tlife και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρτσίτα, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής παραδέχθηκε πως, αν και πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις για την εν λόγω τηλεοπτική δουλειά, δεν θα τον δούμε και πάλι στη μικρή μας οθόνη.

“Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είχα μια συζήτηση πριν πολλούς μήνες με τον σεναριογράφο, Πάνο Αμαραντίδη για τη νέα σειρά του Alpha “Ραντεβού με την Ευτυχία”. Επειδή είχε γράψει την μεγάλη μου τηλεοπτική επιτυχία “Η ώρα η καλή”, του είχα τάξει πως, αν επιστρέψω τηλεοπτικά, θα είναι σε δική του σειρά. Αυτό και τίποτα άλλο” δήλωσε, αρχικά, ο Πάνος Μιχαλόπουλος.

“Επικοινώνησαν μαζί μου για να προχωρήσουμε στη συνεργασία, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω. Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί, όπως είναι η ελληνική τηλεόραση το 2026, δεν με αντιπροσωπεύει. Εμένα η καριέρα μου έχει τελειώσει, ό,τι είναι να κάνω το έκανα».

Όσον αφορά δημοσιεύματα που προμήνυαν την τηλεοπτική του επιστροφή, τέλος, ο Πάνος Μιχαλόπουλος ξεκαθάρισε τα εξής. “Το ξέρω ότι γίνεται χαμός, αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι που θα το μετανιώσω μετά. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα ενώ συζητάω να επιστρέψω στο θέατρο. Αυτό μπορώ να σας το πω”.

“Τηλεόραση όμως δύσκολο, γιατί είμαι και κακομαθημένος εγώ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που έκανα τότε με αυτά που γίνονται σήμερα».