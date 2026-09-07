“Σπίτι μου 3”: Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα για προσιτά στεγαστικά δάνεια – Ποιοι το δικαιούνται

Το «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, διευρύνεται σε ηλικίες, εισοδήματα και αξία κατοικίας. Το ανώτατο ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη, το μέγιστο δάνειο από 190.000 σε 230.000 ευρώ και η ανώτατη εμπορική αξία του ακινήτου από 250.000 σε 300.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα εξακολουθήσει να καλύπτει έως το 90% της αξίας.

Το εισοδηματικό όριο θα αυξηθεί στις 35.000 ευρώ για το ζευγάρι, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί 5.000 ευρώ προηγουμένως. Μία τετραμελής οικογένεια θα μπορεί, επομένως, να ενταχθεί με εισόδημα έως 49.000 ευρώ.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, στο βασικό όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων θα προστίθενται 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου. Δεν αλλάζει, πάντως, η παλαιότητα των επιλέξιμων κατοικιών. Το όριο παραμένει στο 2007 για τους γενικούς δικαιούχους και στο 2020 για τα άτομα με αναπηρία.

Παράταση των μέτρων για τα ακίνητα

Έως το 2030 παρατείνεται η φοροαπαλλαγή για κενές κατοικίες που περνούν στη μακροχρόνια μίσθωση. Παρατείνονται επίσης η έκπτωση φόρου για τις δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για φορολογικά θέματα Δημήτης Μαρκόπουλος, το 2027 συνεχίζεται και ο περιορισμός των νέων καταχωρίσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Διευρύνονται ακόμη τα όρια για την επιστροφή ενοικίου, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους θα δικαιούνται διπλή επιστροφή. Ενώ όπως έχει θεσμοθετηθεί, στη φορολογία των ενοικίων εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25%, με στόχο την αναλογικότερη κατανομή της επιβάρυνσης.

Πενταπλάσιος φόρος για αγοραστές από τρίτες χώρες

Από την άλλη, από την 1η Ιουλίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3% σε 15% για φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν διαθέτουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Σε κατοικία φορολογητέας αξίας 200.000 ευρώ, ο βασικός φόρος αυξάνεται πλέον από 6.000 σε 30.000 ευρώ. Η αύξηση αφορά μόνο αλλοδαπούς (φυσικά πρόσωπα) που αγοράζουν κατοικίες. Δεν επιβάλλεται 15% για επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα. Επίσης δεν αφορά νομικά πρόσωπα (εταιρείες) ούτε πολίτες τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες. Η εξάμηνη μεταβατική περίοδος δίνεται για να λόγους ασφάλειας δικαίου προκειμένου να ολοκληρωθούν μεταβιβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.