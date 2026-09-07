Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 54χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή στη δυτική Θεσσαλονίκη
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρώματος του ΕΚΑΒ για έναν 54χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανάρτηση της διασωστικής ομάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των Διεθνών πρωτοκόλλων Εξειδίκευσης Υποστήριξης της Ζωής με ΚΑΡΠΑ, απινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής. Ο ασθενής με πλήρη συνείδηση, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο Παπανικολάου, για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο σημείο, με εντολή του Ασυρματικού Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό.
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