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Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 54χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή στη δυτική Θεσσαλονίκη

Αρχείο Intime
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Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρώματος του ΕΚΑΒ για έναν 54χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διασωστικής ομάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, η άμεση επέμβαση και η εφαρμογή των Διεθνών πρωτοκόλλων Εξειδίκευσης Υποστήριξης της Ζωής με ΚΑΡΠΑ, απινιδωτή και χορήγηση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησε στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και αναπνοής. Ο ασθενής με πλήρη συνείδηση, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο Παπανικολάου, για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο σημείο, με εντολή του Ασυρματικού Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Θεσσαλονίκη

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