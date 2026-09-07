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Αναπηρικά επιδόματα: Τι αλλάζει από το 2027 με βάση τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων προβλέπει το πακέτο κοινωνικών μέτρων που ανακοίνωσε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από το 2027 τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιούνται, ώστε το ύψος τους να αναπροσαρμόζεται και να μην παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από την εξέλιξη των τιμών.

Το μέτρο αφορά συνολικά 218.000 πολίτες με αναπηρία, ενώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το μέσο ετήσιο όφελος διαμορφώνεται στα 220 ευρώ ανά δικαιούχο.

Τι αλλάζει από το 2027

Η βασική αλλαγή βρίσκεται στον μόνιμο χαρακτήρα της παρέμβασης. Αντί για έκτακτες αυξήσεις ή εφάπαξ ενισχύσεις, εισάγεται μηχανισμός αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων με βάση την εξέλιξη του τιμαρίθμου.

Με τον τρόπο αυτό, οι αυξήσεις θα ενσωματώνονται στα ποσά των επιδομάτων, παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην απώλεια αγοραστικής δύναμης που προκαλεί ο πληθωρισμός.

Η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων εντάσσεται στον άξονα κοινωνικής πολιτικής του πακέτου της ΔΕΘ, μαζί με τις παρεμβάσεις για τις οικογένειες, το δημογραφικό και τη στέγαση.

Πρόκειται παράλληλα για ένα από τα μέτρα με ευρύ αριθμό άμεσων δικαιούχων, καθώς καλύπτει περισσότερους από 218.000 πολίτες σε μόνιμη βάση.

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