Μαϊάμι: Πέντε νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους – Βγήκε από τον διάδρομο και έπεσε σε αυτοκίνητα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ