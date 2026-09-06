Στο νοσοκομείο η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας – Δεν θα παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας και αδελφή της Άννας Μαρίας, εισήχθη στο Rigshospitale την Κυριακή (06/09), όπως ανακοίνωσε το παλάτι της Δανίας στην επίσημη σελίδα του.

Η 86χρονη βασίλισσα της Δανίας και αδελφή της Άννας Μαρίας, συζύγου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, αισθάνθηκε αδιαθεσία και διαπιστώθηκε αιμάτωμα στο ισχίο καθώς και ήπια αφυδάτωση.

Μάλιστα, θα χρειαστεί να παραμείνει για μερικές ημέρες στο νοσοκομείο και έτσι δε θα καταφέρει να δώσει το «παρών» στη κηδεία του βασιλιά Χάραλντ την Τετάρτη στο Όσλο της Νορβηγίας.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα βασίλισσα Μαργαρίτα εισήχθη την Κυριακή στο Rigshospitalet μετά από αδιαθεσία. Διαπιστώθηκε νέα συγκέντρωση αίματος (αιμάτωμα) στην περιοχή του ισχίου καθώς και ήπια αφυδάτωση, τα οποία τυγχάνουν αντιμετώπισης.

Η βασίλισσα Μαργαρίτα έχει καλή διάθεση και είναι καλά στην υγεία της, αναλογικά με τις περιστάσεις.

Η βασίλισσα Μαργαρίτα αναμένεται να νοσηλευτεί την ερχόμενη εβδομάδα τόσο για παρακολούθηση όσο και για θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι η Αυτού Μεγαλειότητα δυστυχώς δεν θα παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ την Τετάρτη στο Όσλο.

Το βασιλικό παλάτι θα ενημερώσει όταν υπάρξουν νεότερα», αναφέρει η ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας της Δανίας.

Σημειώνεται ότι η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας και ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας ήταν δεύτερα ξαδέρφια.

Ανάρτηση για τη βασίλισσα Μαργαρίτα έκανε και ο Ανδρέας Μέγγος στο Instagram.

«Η Δανία στρέφει για άλλη μια φορά τις σκέψεις της στη βασίλισσα Μαργαρίτα, μετά την ανακοίνωση ότι η βασίλισσα εισήχθη στο Rigshospitalet στην Κοπεγχάγη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του βασιλικού οίκου της Δανίας, οι γιατροί εντόπισαν ένα νέο αιμάτωμα στην περιοχή του ισχίου, μαζί με ήπια αφυδάτωση. Και οι δύο παθήσεις αντιμετωπίζονται επί του παρόντος.

Παρά τη νοσηλεία, υπάρχουν καθησυχαστικά νέα. Ο βασιλικός Οίκος αναφέρει ότι η βασίλισσα Μαργαρίτα είναι σε καλή διάθεση και τα πάει καλά υπό τις περιστάσεις. Αναμένεται να παραμείνει στο Rigshospitalet την επόμενη εβδομάδα τόσο για θεραπεία όσο και για παρατήρηση.

Η τελευταία εισαγωγή έρχεται μετά από μερικούς ιδιαίτερα απαιτητικούς μήνες για τη βασίλισσα Μαργαρίτα. Τον Μάιο, νοσηλεύτηκε μετά από στηθάγχη και υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική με μπαλόνι σε στεφανιαία αρτηρία. Αργότερα τον ίδιο μήνα, εισήχθη ξανά αφού οι γιατροί ανακάλυψαν ένα μεγάλο αιμάτωμα στην περιοχή του ισχίου, που σχετίζεται με προηγούμενη πτώση. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο Παλάτι Fredensborg για να συνεχίσει την ανάρρωσή της.

Η τελευταία εξέλιξη σημαίνει επίσης ότι η βασίλισσα Μαργαρίτα δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παραστεί στην κρατική κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας στο Όσλο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η απουσία της αναμφίβολα θα είναι αισθητή, δεδομένης της στενής και μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των βασιλικών οικογενειών της Δανίας και της Νορβηγίας.

Οι θερμότερες σκέψεις μας είναι με τη βασίλισσα Μαργαρίτα, με κάθε ευχή για ηρεμία και πλήρη ανάρρωση», έγραψε χαρακτηριστικά.