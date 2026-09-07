Σέρρες: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σήμερα το πρωί σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην πόλη των Σερρών.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Σαχτούρη.
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
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