Σέρρες: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σήμερα το πρωί σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην πόλη των Σερρών.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Σαχτούρη.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.