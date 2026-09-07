MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σήμερα το πρωί σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην πόλη των Σερρών.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 11:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Ηροδότου και Σαχτούρη.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θύμα τηλεφωνικής απάτης 15χρονος στο Ηράκλειο: Έβαλε κοσμήματα και χρήματα και τ’ άφησε σε στύλο της ΔΕΗ – Στα 5.000 ευρώ η λεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κικίλιας: Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Ιαπωνίας σε ναυτιλία, ναυπηγεία και λιμένες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Καλαφάτης από τα εγκαίνια της “Βιοτεχνικής Πύλης” στη 90ή ΔΕΘ: Δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

H Μαρία Μπεκατώρου στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου μετά τις αντιδράσεις για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Πότε θα αλλάξει λίγο ο καιρός – Οι καλοκαιρινές συνθήκες και το βαρομετρικό χαμηλό