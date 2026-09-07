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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες περιοχές όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για κύριες κατοικίες – Ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Νέες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα προστίθενται στον χάρτη των οικισμών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για κύριες κατοικίες, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ιδιοκτητών που θα δουν τον φόρο ακινήτων να εξαφανίζεται από το 2027.

Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό που κινείται στο όριο των 2.000 κατοίκων ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυτό ανέρχεται στους 2.200 κατοίκους.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από το έτος 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το όριο ορίζεται σε 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το δημοσιονομικό κόστος της συνολικής απαλλαγής που αφορά 12.855 οικισμούς εκτιμάται σε 86 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι περιοχές που προστίθενται στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ:

ΟικισμόςΠληθυσμόςΔΗΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Χιλιομόδιον,το1509ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΆγιοςΔημήτριος,ο1510ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑΑΡΤΑΣ
Ποντισμένον,το1516ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣΣΕΡΡΩΝ
Φαληράκιον,το1517ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ
Τσαρίτσανη,η1520ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
Πετρούσσα,η1521ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣΔΡΑΜΑΣ
Μεσημέριον,το1532ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατούνα,η1537ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αρχαία Επίδαυρος,η1539ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Νέα Ποτείδαια,η1542ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Νέα Ζίχνη,η1549ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΣΕΡΡΩΝ
Αγναντερόν,το1549ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κολχικόν,το1551ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χάλκη,η1552ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡΛΑΡΙΣΑΣ
Ροδολίβος,το1556ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣΣΕΡΡΩΝ
Άνδρος,η1557ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥΑΝΔΡΟΥ
Λίμνη,η1566ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΕΥΒΟΙΑΣ
Δεσφίνα,η1568ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝΦΩΚΙΔΑΣ
Νέα Απολλωνία,η1571ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγγελοχώριον,το1576ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣΗΜΑΘΙΑΣ
Καβαλλάριον,το1577ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μακρίσια,τα1583ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΗΛΕΙΑΣ
Σουρωτή,η1585ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μακρυχώριον,το1593ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
Φλογητά,τα1594ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τερπνή,η1595ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣΣΕΡΡΩΝ
Νέα Ηρακλίτσα,η1596ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΚΑΒΑΛΑΣ
Θέρμον,το1598ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μεγάλα Καλύβια,τα1599ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καλάβρυτα,τα1600ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΑΧΑΪΑΣ
Πλατύκαμπος,ο1601ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡΛΑΡΙΣΑΣ
Καρυώτισσα,η1604ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣ
Φιλότιον,το1610ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΑΞΟΥ
Επισκοπή,η1611ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣΗΜΑΘΙΑΣ
Ατσιπόπουλον,το1612ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΡΕΘΥΜΝΟΥ
Νεοχωρόπουλον,το1613ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝέοςΣκοπός,ο1617ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣΕΡΡΩΝ
Θυμιανά,τα1621ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥΧΙΟΥ
Γαλατάδες,οι1629ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣ
Κρέστενα,τα1641ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΗΛΕΙΑΣ
Βάρη,η1650ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΣΥΡΟΥ
Τσικαλαριά,τα1655ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ
Βασιλείαι,αι1657ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πλατύ,το1659ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΗΜΑΘΙΑΣ
Αγία Σοφία,η1668ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ιθάκη,η1675ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣΙΘΑΚΗΣ
Παραλία Διστόμου,η1676ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣ
Γόννοι,οι1679ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
Κουτσοπόδιον,το1680ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αλιστράτη,η1681ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣΣΕΡΡΩΝ
Αγία Μαρίνα,η1682ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ
Αμπελόκηποι,οι1685ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ
Σχίσμα,το1698ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ
Νικήσιανη,η1700ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥΚΑΒΑΛΑΣ
Σγουρού,τα1700ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ
Χρυσοχώριον,το1708ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥΚΑΒΑΛΑΣ
Κυριάκιον,το1709ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝΒΟΙΩΤΙΑΣ
Μαρτίνον,το1713ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Βαθύ,το1716ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ
Πολιχνίτος,ο1720ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥΛΕΣΒΟΥ
Σκύρος,η1724ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥΕΥΒΟΙΑΣ
Λεπενού,η1726ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Χάνιον του Κοκκίνη,το1732ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παπαδιάνικα,τα1736ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΆγιοςΝικόλαος,ο1737ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γυμνόν,το1739ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣΕΥΒΟΙΑΣ
Μεσαριά,η1740ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣ
Ζαρός,ο1740ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βαρύπετρον,το1742ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ
Μώλος,ο1746ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γαλαξίδιον,το1760ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝΦΩΚΙΔΑΣ
Βροντού,η1761ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥΠΙΕΡΙΑΣ
Αθίκια,τα1765ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μακρακώμη,η1767ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λούρος,ο1769ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ζαγκλιβέριον,το1771ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κοπανός,ο1777ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣΗΜΑΘΙΑΣ
Μυτιληνιοί,οι1777ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ
Εμπορείον,το1787ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣΘΗΡΑΣ
Πύλη,η1793ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σκάλα,η1805ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥ
Άσσος,ο1812ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δομοκός,ο1814ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Μύτικας,ο1815ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΥΒΟΙΑΣ
ΝέοςΜυλότοπος,ο1829ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣ
Φαρκαδών,η1829ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣΤΡΙΚΑΛΩΝ
Εξαμίλια,τα1829ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μουζάκιον,το1838ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μαριτσά,τα1840ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ
Άσσηρος,η1841ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νέα Βρασνά,τα1842ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καρίτσα,η1843ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥΠΙΕΡΙΑΣ
Σβορώνος,ο1845ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣ
Πιθάριον,το1852ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΩΝ
ΚάτωΝευροκόπιον,το1855ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΔΡΑΜΑΣ
Αρχαία Κόρινθος,η1858ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σκούταρι,το1863ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝ
Νέα Κερασιά,η1865ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συκέα,η1865ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γαϊτάνιον,το1872ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ
Πεντάλοφος,ο1874ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γούρναι,αι1878ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Συκούριον,το1882ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
Νέα Λάμψακος,η1883ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΥΒΟΙΑΣ
Άδενδρον,το1889ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λάρδος,η1889ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ
Ζαγορά,η1892ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πλαταμών,ο1897ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥΠΙΕΡΙΑΣ
Διακοπτόν,το1910ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΑΧΑΪΑΣ
Νέα Καρβάλη,η1929ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ
Αγιάσος,η1930ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΛΕΣΒΟΥ
Σήμαντρα,τα1932ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πέραμα,το1937ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πέραμα,το1944ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καρδιτσομαγούλα,η1947ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Παραλία Βέργας,η1949ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σέλερον,το1956ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝΞΑΝΘΗΣ
Ίος,η1957ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝΘΗΡΑΣ
Μουζάκιον,το1962ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚάτωΣχολάριον,το1963ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τερψιθέα,η1969ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
ΆνωΜερά,η1970ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥΜΥΚΟΝΟΥ
Διμήνι,το1978ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠαλαιόνΤσιφλίκιον,το1982ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ
Σοχός,ο1982ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ύδρα,η1988ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣΝΗΣΩΝ
Αγία Τριάς,η1989ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βλαχιώτης,ο1990ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΛΑΚΩΝΙΑΣ
Πάλαιρος,η1993ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μεσοποταμιά,η2012ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Νεάπολις,η2034ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη

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