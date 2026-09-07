Οι νέες περιοχές όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για κύριες κατοικίες – Ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη

Νέες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα προστίθενται στον χάρτη των οικισμών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για κύριες κατοικίες, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ιδιοκτητών που θα δουν τον φόρο ακινήτων να εξαφανίζεται από το 2027.

Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό που κινείται στο όριο των 2.000 κατοίκων ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυτό ανέρχεται στους 2.200 κατοίκους.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από το έτος 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το όριο ορίζεται σε 2.200 κατοίκους.

Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το δημοσιονομικό κόστος της συνολικής απαλλαγής που αφορά 12.855 οικισμούς εκτιμάται σε 86 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι περιοχές που προστίθενται στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ: