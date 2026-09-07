Οι νέες περιοχές όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για κύριες κατοικίες – Ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη
Νέες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα προστίθενται στον χάρτη των οικισμών όπου ο ΕΝΦΙΑ μηδενίζεται για κύριες κατοικίες, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ιδιοκτητών που θα δουν τον φόρο ακινήτων να εξαφανίζεται από το 2027.
Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό που κινείται στο όριο των 2.000 κατοίκων ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο αυτό ανέρχεται στους 2.200 κατοίκους.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, από το έτος 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το όριο ορίζεται σε 2.200 κατοίκους.
Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.
Το μέτρο αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με επιπλέον δημοσιονομικό κόστος 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το δημοσιονομικό κόστος της συνολικής απαλλαγής που αφορά 12.855 οικισμούς εκτιμάται σε 86 εκατ. ευρώ ετησίως.
Οι περιοχές που προστίθενται στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ:
|Οικισμός
|Πληθυσμός
|ΔΗΜΟΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
|Χιλιομόδιον,το
|1509
|ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΆγιοςΔημήτριος,ο
|1510
|ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
|ΑΡΤΑΣ
|Ποντισμένον,το
|1516
|ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Φαληράκιον,το
|1517
|ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|Τσαρίτσανη,η
|1520
|ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|Πετρούσσα,η
|1521
|ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|Μεσημέριον,το
|1532
|ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Κατούνα,η
|1537
|ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|Αρχαία Επίδαυρος,η
|1539
|ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|Νέα Ποτείδαια,η
|1542
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|Νέα Ζίχνη,η
|1549
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Αγναντερόν,το
|1549
|ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|Κολχικόν,το
|1551
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Χάλκη,η
|1552
|ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|Ροδολίβος,το
|1556
|ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Άνδρος,η
|1557
|ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
|ΑΝΔΡΟΥ
|Λίμνη,η
|1566
|ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|Δεσφίνα,η
|1568
|ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
|ΦΩΚΙΔΑΣ
|Νέα Απολλωνία,η
|1571
|ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Αγγελοχώριον,το
|1576
|ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|Καβαλλάριον,το
|1577
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Μακρίσια,τα
|1583
|ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
|ΗΛΕΙΑΣ
|Σουρωτή,η
|1585
|ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Μακρυχώριον,το
|1593
|ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|Φλογητά,τα
|1594
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|Τερπνή,η
|1595
|ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Νέα Ηρακλίτσα,η
|1596
|ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|Θέρμον,το
|1598
|ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|Μεγάλα Καλύβια,τα
|1599
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|Καλάβρυτα,τα
|1600
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|Πλατύκαμπος,ο
|1601
|ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|Καρυώτισσα,η
|1604
|ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|Φιλότιον,το
|1610
|ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΝΑΞΟΥ
|Επισκοπή,η
|1611
|ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|Ατσιπόπουλον,το
|1612
|ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|Νεοχωρόπουλον,το
|1613
|ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝέοςΣκοπός,ο
|1617
|ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Θυμιανά,τα
|1621
|ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
|ΧΙΟΥ
|Γαλατάδες,οι
|1629
|ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|Κρέστενα,τα
|1641
|ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
|ΗΛΕΙΑΣ
|Βάρη,η
|1650
|ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
|ΣΥΡΟΥ
|Τσικαλαριά,τα
|1655
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
|ΧΑΝΙΩΝ
|Βασιλείαι,αι
|1657
|ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|Πλατύ,το
|1659
|ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|Αγία Σοφία,η
|1668
|ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Ιθάκη,η
|1675
|ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
|ΙΘΑΚΗΣ
|Παραλία Διστόμου,η
|1676
|ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|Γόννοι,οι
|1679
|ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|Κουτσοπόδιον,το
|1680
|ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|Αλιστράτη,η
|1681
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Αγία Μαρίνα,η
|1682
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
|ΧΑΝΙΩΝ
|Αμπελόκηποι,οι
|1685
|ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|Σχίσμα,το
|1698
|ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|Νικήσιανη,η
|1700
|ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|Σγουρού,τα
|1700
|ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|Χρυσοχώριον,το
|1708
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|Κυριάκιον,το
|1709
|ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
|ΒΟΙΩΤΙΑΣ
|Μαρτίνον,το
|1713
|ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|Βαθύ,το
|1716
|ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
|ΣΑΜΟΥ
|Πολιχνίτος,ο
|1720
|ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
|ΛΕΣΒΟΥ
|Σκύρος,η
|1724
|ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|Λεπενού,η
|1726
|ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|Χάνιον του Κοκκίνη,το
|1732
|ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|Παπαδιάνικα,τα
|1736
|ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΆγιοςΝικόλαος,ο
|1737
|ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|Γυμνόν,το
|1739
|ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|Μεσαριά,η
|1740
|ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
|ΘΗΡΑΣ
|Ζαρός,ο
|1740
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|Βαρύπετρον,το
|1742
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
|ΧΑΝΙΩΝ
|Μώλος,ο
|1746
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|Γαλαξίδιον,το
|1760
|ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
|ΦΩΚΙΔΑΣ
|Βροντού,η
|1761
|ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|Αθίκια,τα
|1765
|ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|Μακρακώμη,η
|1767
|ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|Λούρος,ο
|1769
|ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|Ζαγκλιβέριον,το
|1771
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Κοπανός,ο
|1777
|ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|Μυτιληνιοί,οι
|1777
|ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
|ΣΑΜΟΥ
|Εμπορείον,το
|1787
|ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
|ΘΗΡΑΣ
|Πύλη,η
|1793
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|Σκάλα,η
|1805
|ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
|ΚΑΛΥΜΝΟΥ
|Άσσος,ο
|1812
|ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|Δομοκός,ο
|1814
|ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
|Μύτικας,ο
|1815
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΝέοςΜυλότοπος,ο
|1829
|ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|Φαρκαδών,η
|1829
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|Εξαμίλια,τα
|1829
|ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|Μουζάκιον,το
|1838
|ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|Μαριτσά,τα
|1840
|ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|Άσσηρος,η
|1841
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Νέα Βρασνά,τα
|1842
|ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Καρίτσα,η
|1843
|ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|Σβορώνος,ο
|1845
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|Πιθάριον,το
|1852
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΚάτωΝευροκόπιον,το
|1855
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
|ΔΡΑΜΑΣ
|Αρχαία Κόρινθος,η
|1858
|ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|Σκούταρι,το
|1863
|ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
|ΣΕΡΡΩΝ
|Νέα Κερασιά,η
|1865
|ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Συκέα,η
|1865
|ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|Γαϊτάνιον,το
|1872
|ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|Πεντάλοφος,ο
|1874
|ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Γούρναι,αι
|1878
|ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|Συκούριον,το
|1882
|ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|Νέα Λάμψακος,η
|1883
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|Άδενδρον,το
|1889
|ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Λάρδος,η
|1889
|ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
|ΡΟΔΟΥ
|Ζαγορά,η
|1892
|ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|Πλαταμών,ο
|1897
|ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|Διακοπτόν,το
|1910
|ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|Νέα Καρβάλη,η
|1929
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|Αγιάσος,η
|1930
|ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|Σήμαντρα,τα
|1932
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|Πέραμα,το
|1937
|ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
|ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|Πέραμα,το
|1944
|ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|Καρδιτσομαγούλα,η
|1947
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|Παραλία Βέργας,η
|1949
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|Σέλερον,το
|1956
|ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
|ΞΑΝΘΗΣ
|Ίος,η
|1957
|ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
|ΘΗΡΑΣ
|Μουζάκιον,το
|1962
|ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ
|ΚάτωΣχολάριον,το
|1963
|ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Τερψιθέα,η
|1969
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΆνωΜερά,η
|1970
|ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
|ΜΥΚΟΝΟΥ
|Διμήνι,το
|1978
|ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
|ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
|ΠαλαιόνΤσιφλίκιον,το
|1982
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|Σοχός,ο
|1982
|ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Ύδρα,η
|1988
|ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
|ΝΗΣΩΝ
|Αγία Τριάς,η
|1989
|ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Βλαχιώτης,ο
|1990
|ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|Πάλαιρος,η
|1993
|ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|Μεσοποταμιά,η
|2012
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|Νεάπολις,η
|2034
|ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
|ΚΟΖΑΝΗΣ