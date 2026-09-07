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Ανθή Βούλγαρη: Για ποιο λόγο πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων να συμμετέχουν σε ένα air show ιδιώτη;

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THESTIVAL TEAM

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Με την τραγωδία στην Τανάγρα ασχολήθηκαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, το πρωινό της Δευτέρας, μέσα από τον αέρα της εκπομπής “Κοινωνία ώρα MEGA” στο Μεγάλο Κανάλι.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έκρυψε την προσωπική της οργή γύρω από το γεγονός πως οι δυο πιλότοι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους, εστιάζοντας στη συμμετοχή τους σε ένα ιδιωτικό air show.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανθή Βούλγαρη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αν δεν ήταν αυτό θα ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς κλαίει όλη η Ελλάδα. Εγώ θα το ξαναπώ, για ποιο λόγο πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων να συμμετέχουν σε ένα air show ιδιώτη; Γιατί αυτό το air show δεν είναι της πολεμικής αεροπορίας”.

“Η πολεμική αεροπορία κάνει στο Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος, που έρχονται από όλη την Ευρώπη και στις παρελάσεις της πολεμικής αεροπορίας. Δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο πρέπει σε ένα air show ιδιώτη να συμμετέχουν Έλληνες πιλότοι με πολεμικό μαχητικό”, σημείωσε.

“Πολλές φορές κάνουμε λόγο για το πόσο κοστίζει μία πτήση και μία αναχαίτιση ενός τουρκικού αεροπλάνου. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ για μία πτήση, έτσι, χωρίς λόγο. Μου έστειλαν εχθές και μου είπαν ότι είναι 2.000 ευρώ η μπροστινή θέση” συμπλήρωσε, ακόμα, η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του MEGA.

Ανθή Βούλγαρη

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