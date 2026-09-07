Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να “ξεκοιλιάσει” τη μητέρα του – Είπε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο

Στη φυλακή κατέληξε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκοπούσε τη μητέρα του και την απειλούσε ότι θα την «ξεκοιλιάσει» με μαχαίρι, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο και νευρίασε επειδή εκείνη άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, με το Μονομελές Πλημμελειοδικείο να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών. Με το σκεπτικό ότι είναι πολύ πιθανόν να επαναλάβει τις πράξεις του, το δικαστήριο διέταξε να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε και έτσι οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Το τελευταίο περιστατικό, όπως κατέθεσε η γυναίκα, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο μοναχογιός της την χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο και την εξύβριζε αισχρά. «Δυστυχώς είναι συχνά αυτά τα περιστατικά όταν νευριάζει, αλλά τι να κάνω; Ένα παιδί έχω. Με χτυπάει όμως, ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ», κατέθεσε η γυναίκα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα από το πρόσφατο συμβάν, ο κατηγορούμενος την είχε χτυπήσει με κλωτσιά στο πόδι και, όταν εκείνη σωριάστηκε στο έδαφος, στάθηκε από πάνω της με ένα μαχαίρι και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. «Έλεγε ότι θα με ξεκοιλιάσει και φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Επίσης, δύο ημέρες πριν, μου είχε πετάξει ένα μεγάλο μπουκάλι με νερό επάνω στα νεύρα του», σημείωσε.

Όπως είπε στη συνέχεια το θύμα, αυτή η κατάσταση κρατάει χρόνια ολόκληρα, ενώ άλλοτε τα χτυπήματα είναι πιο δυνατά και άλλοτε πιο ελαφριά. «Είμαι μάνα που αγαπώ το παιδί μου, αλλά καμία φορά με δέρνει, τι να τον κάνω; Συνεχώς γίνονται αυτά», κατέληξε.

Στην απολογία του ο νεαρός παραδέχθηκε τις πράξεις του και ισχυρίστηκε ότι «πράγματι τη χτύπησα το Σάββατο με σφαλιάρα, αλλά όχι με όλη μου τη δύναμη γιατί θα τη σκότωνα».

Σχετικά με τον λόγο που της επιτέθηκε, ο ίδιος είπε: «Με νευριάζει γιατί ανοίγει συνέχεια τα παράθυρα στο σπίτι. Βλέπω κάτι καινούργιες σειρές στο διαδίκτυο και παρασύρθηκα από αυτές. Για αυτό είπα ότι θα την ξεκοιλιάσω».

Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ο νεαρός υποστήριξε ότι… αγαπάει τη μητέρα του και ότι δεν θα την ξαναχτυπήσει.

Πηγή: protothema.gr