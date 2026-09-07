Θεσσαλονίκη: Προχωρούν οι μελέτες αποκατάστασης του Κυβερνείου – Πώς θα είναι μετά τις παρεμβάσεις – Δείτε εικόνες

Πρόσω ολοταχώς για την αποκατάσταση και την επόμενη ημέρα του Κυβερνείου έχουν βάλει η ΕΤΑΔ σε σύμπραξη με τη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να αναβιώσει το ιστορικό κτήριο στη Θεσσαλονίκη και να μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού και Δημοκρατίας.

Σήμερα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν τα σχέδια που αφορούν την αποκατάσταση του Κυβερνείου. Όπως αναφέρθηκε οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του δευτέρου τριμήνου του 2027 και στην συνέχεια να προχωρήσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η διαγωνιστική διαδικασία που θα αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι.

Από τη σημερινή παρουσίαση

«Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκαταστήσουμε ένα διατηρητέο κτίριο, είναι να του ξαναδώσουμε ζωή, να το επαναφέρουμε στην πόλη και στους ανθρώπους της. Να μετατρέψουμε έναν χώρο που παρέμενε για χρόνια κλειστός σ έναν ανοιχτό δημόσιο τοπόσημο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, γνώσης και δημοκρατικού διαλόγου. Αυτό είναι και το βαθύτερο διακύβευμα της συνεργασίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 ανάμεσα στην ΕΤΑΔ, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και τη Βουλή των Ελλήνων. Για τη Βουλή μάλιστα, η συνέπεια αυτή έχει ξεχωριστή σημασία, διότι θέλουμε το Κυβερνείο να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο παρουσίας του Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Βόρειο Ελλάδα», ανέφερε στον διαδικτυακό χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης προσθέτοντας ότι στους χώρους του Κυβερνείου σχεδιάζεται να συνεδριάζουν περιοδικά οι κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής καθώς και να διεξάγονται εκθέσεις, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις.

Από τη σημερινή παρουσίαση

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου παρουσίασε το σχέδιο επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει όλες οι πρόδρομες μελέτες ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση του Κυβερνείου και ότι αναζητήθηκαν παραδείγματα της διεθνούς αγοράς για αποκαταστάσεις μνημείων.

«Τα αποτελέσματα των μελετών καθώς και οι απόψεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν μας έδωσαν τις απαραίτητες κατευθύνσεις και το σχετικό υλικό, ώστε μετά την ανάδειξη, την ανάδειξη του αναδόχου του διαγωνισμού και τη συνολική μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου τον Απρίλιο του 26, οι σύμβουλοι, μηχανικοί και συνεργάτες μας να προχωρήσουν στη διαμόρφωση ενός πιλοτικού προγράμματος με σεβασμό στην ιστορική αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου. Έτσι λοιπόν το Κυβερνείο περνά σε μια νέα εποχή αναβίωσης. Η αποκατάσταση φέρνει νέα ζωή σε ένα χώρο σύμβολο για τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά. Οραματιζόμαστε ένα χώρο δράσεων με δράσεις και εκδηλώσεις μέσα και έξω από το κτίριο, που θα σέβονται την ταυτότητά του και τον θεσμό της Βουλής των Ελλήνων», είπε και πρόσθεσε ότι «δημιουργικές δραστηριότητες, μουσικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ φιλοδοξούν να μετατρέψουν τον χώρο σε ένα νέο σημείο αναφοράς της συνάντησης για την Καλαμαριά, δημιουργώντας ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας».

Από τη σημερινή παρουσίαση

Περαιτέρω δε τόνισε ότι κατασκευαστικά το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια από την ανάδειξη του αναδόχου, που αναμένεται να γίνει εντός του 2028 ενώ δεν έδωσε στοιχεία για το συνολικό κόστος τονίζοντας ότι αυτό θα προσδιοριστεί με την οριστική μελέτη ενώ θα καθορίσει την πηγή χρηματοδότησης, αλλά και τον τελικό φορέα διαχείρισης.

Από τη σημερινή παρουσίαση

Χαιρετισμό απηύθυναν ο υφυπουργός Μακεδονίας -Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, που εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη του έργου καθώς και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, που έκανε λόγο για ένα αναπτυξιακό, βαθιά καινοτόμο έργο που θα αναδείξει τη μοναδικότητα της Θεσσαλονίκης.