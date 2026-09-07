Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός με 4χρονο παιδί και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη έμενε σε σκηνή επειδή… δεν έβρισκε σπίτι στα Χανιά

Ακόμη και σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της αναγκάστηκε να μείνει προσωρινά νεοδιόριστη εκπαιδευτικός στα Χανιά, καθώς οι συνεχείς προσπάθειές της να βρει κατοικία στον Αποκόρωνα δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η εκπαιδευτικός κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε στην Κρήτη μαζί με την τετράχρονη κόρη της για να παρουσιαστεί στη νέα της θέση. Παρότι είχε ξεκινήσει εγκαίρως την αναζήτηση σπιτιού, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κατάλληλη κατοικία για εκείνη και το παιδί της.

Μπροστά στο αδιέξοδο, κατέφυγε προσωρινά στη λύση της σκηνής, ενώ στη συνέχεια υπήρξε παρέμβαση από τον Δήμο, ώστε μητέρα και κόρη να φιλοξενηθούν στον Βάμο.

Η ίδια γνωστοποίησε μέσω των social media το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της στέγασης για εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζομένους που μετακινούνται σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Η ανάρτησή της στα social media:

Η νεοδιόριστη γυναίκα είναι θεατρολόγος και μουσικός και έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, μέρος του ωραρίου της προβλέπεται να καλύπτεται και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών.

Η αναζήτηση μακροχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός, αρκετά καταλύματα εξακολουθούν να διατίθενται για τουριστική χρήση, ενώ ιδιοκτήτες την ενημέρωναν ότι θα μπορούσαν να παραχωρήσουν τα ακίνητά τους για ενοικίαση από τον Νοέμβριο και μετά.

Το χρονικό αυτό διάστημα δημιουργεί πρακτικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στις περιοχές όπου τοποθετούνται εγκαίρως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν παράλληλα να βρουν κατοικία.

Έχοντας εξαντλήσει τις διαθέσιμες επιλογές, η εκπαιδευτικός απευθύνθηκε δημόσια στους κατοίκους στις Καλύβες, στον Βάμο και στα γύρω χωριά, αναζητώντας ακόμη και μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο όπου θα μπορούσε να αφήνει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή μαζί με την κόρη της.

Βασική της προϋπόθεση ήταν να πρόκειται για νόμιμο και προστατευμένο χώρο, στον οποίο θα μπορούσαν να παραμείνουν με ασφάλεια μέχρι να βρεθεί κανονική κατοικία.

Μάλιστα, είχε καταστήσει σαφές ότι μπορούσε να εξυπηρετήσει μόνη της τις ανάγκες σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ζητώντας ουσιαστικά μόνο έναν ασφαλή χώρο για την προσωρινή διαμονή της ίδιας και του τετράχρονου παιδιού της.