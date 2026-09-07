Κυψέλη: Η ιατροδικαστική έκθεση καταρρίπτει τον ισχυρισμό των γονιών για προβλήματα υγείας του 8 μηνών βρέφους τους

Η ιατροδικαστική έκθεση που αποκάλυψε ότι το 8 μηνών βρέφος της Κυψέλης κατακρεουργήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα και δεν «έσβησε» από παθολογικά αίτια, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ένα πόρισμα, που με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, αποφαίνεται πώς πέθανε το βρέφος στην Κυψέλη, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του πατέρα και της μητέρας που κάνουν λόγο ότι ο θάνατος του μωρού οφείλεται σε παθολογικά αίτια και ότι «έσκασε» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στις καταθέσεις τους- επειδή είχε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιατροδικαστική που δημοσιεύει το newsit.gr και υπογράφει ο ιατροδικαστής κ. Συμεών Μεσογίτης:

«Βεβαιώνω ότι σήμερα 31/8/2026 διενήργησα νεκροψία και νεκροτομή επί πτώματος άρρενος βρέφους με τα κατωτέρω στοιχεία (σ.σ αναφέρονται τα στοιχεία του πατέρα και της μητέρας) χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία γεννήσεως του μωρού, τον τόπο γεννήσεως παρά μόνο στη διεύθυνση του διαμερίσματος της Κυψέλης με αναφερόμενη ημερομηνία θανάτου όταν ανευρεθη 30/8/2026 και ώρα 14:45. Και διαπίστωσα ως αιτία θανάτου Πολλαπλές κακώσεις ράχεως κορμού δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου προκληθείσες (βρεφοκτονία) – εν αναμονή εργαστηριακών εξετάσεων (τοξικολογικών-ιστολογικών). Αθήνα, 31/8/2026».

Όπως διευκρινίζεται, η τοξικολογική και ιστολογική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα δείξει αν τελικά οι γονείς χορηγούσαν ναρκωτικές ουσίες στο βρέφος προκειμένου να μην κλαίει, κάτι που οι αναλυτές της Ασφάλειας θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό καθώς και τα υπόλοιπα τρία τέκνα, ήταν εθισμένα στις απαγορευμένες ουσίες.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής που εξέτασε το οκτώ μηνών βρέφος διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ήταν «καλοθρεμμένο», είχε φυσιολογική μυική μάζα και δεν ήταν ελλιποβαρές.

Επίσης, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι αν και οκτώ μηνών είχε τέσσερα δόντια, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχε έλλειψη ασβεστίου ενώ δεν βρήκε κατά την εξέταση κάποιο πρόβλημα στο έντερο, όπως για παράδειγμα να ήταν νεκρωμένο.

Ένα εύρημα που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των γονέων ότι το βρέφος είχε πρόβλημα με την κοιλιά του και δεν έτρωγε.