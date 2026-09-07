Καλάβρυτα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση, στην περιοχή, Μουρίκι, του δήμου Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.
Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: “Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;”, αναρωτήθηκε
- Σκέρτσος για Σαμαρά: Οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς
- Σαλμάς για κόμμα Σαμαρά: “Δεν βιαζόμαστε – Δεν καθορίζει ο Μητσοτάκης πότε τελειώνει η πολιτική καριέρα του καθενός”