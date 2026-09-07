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Καλάβρυτα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση, στην περιοχή, Μουρίκι, του δήμου Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Καλάβρυτα Φωτιά

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