ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται γνωστοί χυμοί φρούτων που παράγονται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, λόγω μούχλας – Δείτε φωτο

Στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων χυμών προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκε ανάπτυξη ευρωτίασης στο εσωτερικό του στομίου των φιαλών.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου φιαλών συγκεκριμένων προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ, με έδρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1) πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6

2) πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, του 1L και του 1,5L, ανάλωση έως 24/9/26, LOT 223.6

3) 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 12/9/26, LOT 211.6

4) 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6

5) 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι του 1L, ανάλωση έως 18/9/26, LOT 217.6

6) μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως11/9/26, LOT 210.6

7) μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως16/9/26, LOT 215.6

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα και τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τα καταναλώσουν.