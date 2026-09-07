Γιάννης Πάριος: Η νέα τοποθέτηση μετά τα σχόλια για την εμφάνισή του στην Κύπρο – “Δεν με νοιάζει η ηλικία μου, νιώθω καλά”

Ένα νέο μήνυμα έστειλε, μέσω social media, ο Γιάννης Πάριος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνισή του σε συναυλία στην Κύπρο.

Ο ερμηνευτής μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok, αναφέρθηκε στα σχόλια που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του, λέγοντας:

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική.

Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα».

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