MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Η νέα τοποθέτηση μετά τα σχόλια για την εμφάνισή του στην Κύπρο – “Δεν με νοιάζει η ηλικία μου, νιώθω καλά”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα νέο μήνυμα έστειλε, μέσω social media, ο Γιάννης Πάριος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη εμφάνισή του σε συναυλία στην Κύπρο.

Ο ερμηνευτής μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok, αναφέρθηκε στα σχόλια που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του, λέγοντας:

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική.

Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα».

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

@giannisparios_official Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια.Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα. ❤️#giannisparios✔✔💯💯 #giannisparios🎼🎶 #giannispariosofficial #giannisparios ♬ original sound – Giannis Parios

Γιάννης Πάριος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αστέριος Πελτέκης: Η “Λυσιστράτη” παραμένει επίκαιρη γιατί βασικά ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δήμας από Θεσσαλονίκη: Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” αυξάνεται κατά 8%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη, ρεαλιστικό σχέδιο για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Μοναδική συναυλία του Στέλιου Ρόκκου απόψε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να “ξεκοιλιάσει” τη μητέρα του – Είπε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μεσολόγγι: 15χρονος μαχαίρωσε στο χέρι συνομήλικό του