Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Σχολές Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ξεκινά τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 η νέα εκπαιδευτική χρονιά στις Σχολές Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού και την Ερασιτεχνική Σχολή Χορού να υποδέχονται και πάλι σπουδαστές και σπουδάστριες, παιδιά, εφήβους και ενήλικες στους χώρους διδασκαλίας τους.

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πολυετή παρουσία στην επαγγελματική εκπαίδευση στον χορό, συνεχίζει και τη νέα εκπαιδευτική περίοδο το πρόγραμμα σπουδών της, προσφέροντας ολοκληρωμένη κατάρτιση σε όσους και όσες επιλέγουν τον χορό ως επαγγελματική κατεύθυνση.

Παράλληλα, η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού ξεκινά τη λειτουργία των τμημάτων της με ένα διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων, που απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα εμπειρίας.

Τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά το πρόγραμμα της Σχολής εμπλουτίζεται με νέα τμήματα Hip Hop και Παραδοσιακών Χορών, διευρύνοντας τις επιλογές για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Ειδικότερα, δημιουργούνται τμήματα Hip Hop για παιδιά και εφήβους, προσφέροντας στις νεότερες ηλικίες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο και δυναμικό είδος χορού.

Παράλληλα, ξεκινούν νέα τμήματα Παραδοσιακών Χορών για παιδιά και ενήλικες, εμπλουτίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένα είδος χορού που συνδέει την κίνηση και τη μουσική με την παράδοση, την ομαδικότητα και τη συμμετοχή.

Για τους ενήλικες λειτουργούν τόσο πρωινά όσο και απογευματινά τμήματα, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες επιλογής και συμμετοχής.

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2026–2027 λειτουργούν τμήματα:

• Μουσικοκινητικής Αγωγής

• Κλασικού Χορού – Μπαλέτου

• Φυτωρίου

• Προκατάρτισης

• Σύγχρονου Χορού

• Σύγχρονου Χορού για εφήβους

• Σύγχρονου Χορού για αρχάριους και προχωρημένους 15+

• Hip Hop για παιδιά και εφήβους

• Παραδοσιακών Χορών για παιδιά και ενήλικες

Τα μαθήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής πραγματοποιούνται στα κτίρια:

Μ. Μπότσαρη 78 – τηλ. 2310 888716

Μ. Κατράκη 4, Τριανδρία – τηλ. 2310 905360

E-mail: danceschoolthes@gmail.com.

Οι Σχολές Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να επενδύουν στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και στη δημιουργική έκφραση μέσα από τον χορό, προσφέροντας δυνατότητες τόσο για επαγγελματικές σπουδές υψηλού επιπέδου όσο και για ποιοτική ερασιτεχνική εκπαίδευση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Έναρξη μαθημάτων: 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Ηλεκτρονικές εγγραφές:

https://thessaloniki.gr/ilektronikieggrafi/