Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου
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THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις Αρχές για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι, στην πλατεία Επταλόφου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.
Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση στις 10:35 για άνδρα που κρατά μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ακινητοποίησαν τον άνδρα.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
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