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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στις Αρχές για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι, στην πλατεία Επταλόφου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση στις 10:35 για άνδρα που κρατά μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ακινητοποίησαν τον άνδρα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Θεσσαλονίκη

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