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Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επέστρεψαν “νωρίς νωρίς” στην ΕΡΤ: “Ανοίξαμε, σας περιμένουμε”

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THESTIVAL TEAM

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Αυλαία για δεύτερη συνεχή σεζόν, στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ, σήκωσαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη για το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο “Νωρίς νωρίς” όπως παρακολουθήσαμε την Δευτέρα.

Ο γνωστός ηθοποιός και η γοητευτική παρουσιάστρια επέστρεψαν με χαμόγελο στο πλατό της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7, προκειμένου να κρατήσουν μια όμορφη συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό.

“Ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια! Ακόμα πιο πολύ χαρά, υγεία, αγάπη! Καλημέρα, είμαστε και πάλι μαζί και μαζί σας” αναφώνησε, με ενθουσιασμό, ο Κρατερός Κατσούλης στα πρώτα δευτερόλεπτα στον αέρα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ.

“Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε και φέτος τη συντροφιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα υπέροχα μηνύματα, που μας έχετε στείλει και που μας έχετε πει δια ζώσης για τη συντροφιά που σας κρατήσαμε”.

“Ακούστε να δείτε, τώρα. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, έχουμε τρία χαλιά ενώ πέρυσι είχαμε ένα. Το κυριότερο είναι πως έχουμε καλή διάθεση γιατί, χωρίς καλή διάθεση, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε 7 παρά τέταρτο το πρωί και να σας κάνουμε παρέα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Ηλιάκη σ’ αυτή την τηλεοπτική της επιστροφή.

“Πάμε θετικά να ξεκινήσουμε! Χρώμα, κέφι ζωή! Ανοίξαμε, σας περιμένουμε” υπογράμμισε ο Κρατερός Κατσούλης για να δοθεί συνέχεια στη γνώριμη ροή για το “Νωρίς νωρίς” της ΕΡΤ.

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