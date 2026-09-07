Μοναδική συναυλία του Στέλιου Ρόκκου απόψε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Ο Στέλιος Ρόκκος επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τη νέα συναυλιακή του πρόταση «Τραγουδάω Δυνατά», φέρνοντας στη σκηνή τη χαρακτηριστική φωνή, την ενέργεια και την αμεσότητα που κάνουν κάθε του live ξεχωριστή εμπειρία.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική και στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026 στη Θεσσαλονίκη, σε δύο βραδιές γεμάτες διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και δυνατές στιγμές με το κοινό.

Η συναυλία στη Μονή Λαζαριστών θα ξεκινήσει στις 21:00.

Με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει, κάθε του live γίνεται μια δυνατή, βιωματική εμπειρία γεμάτη αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή.

Το «Τραγουδάω Δυνατά» είναι κάτι παραπάνω από ένας τίτλος. Είναι η διάθεση του καλοκαιριού: να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί η μουσική είναι ζωή! #MusicIsLife

Αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάμε δυνατά. Μαζί.

Παραγωγή: Galaxias Live Productions

Στέλιος Ρόκκος:

Ο Στέλιος Ρόκκος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και διαχρονικούς Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς.

Ξεκίνησε να τραγουδά και να παίζει κιθάρα επαγγελματικά στη γενέτειρά του, τη Λήμνο, το 1984.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, περιόδευσε στην Ευρώπη, την Αμερική και το Ισραήλ ως κιθαρίστας, δίπλα σε καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Η μοναδική φωνή του, ο ιδιαίτερος τρόπος ερμηνείας και η ροκ εμφάνισή του τον έκαναν να ξεχωρίσει.

Στην αρχή της καριέρας του, έγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι «Αυγουστιάτικο Φεγγάρι», που συμπεριλήφθηκε στο πρώτο του άλμπουμ, το 1992.

Παράλληλα, έγραφε τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Σταμάτης Γονίδης. Το 1994 κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο του «Σμαράγδια και Ρουμπίνια», ο οποίος γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και τον καθιέρωσε ακόμα περισσότερο.

Ο Στέλιος Ρόκκος, ως εξαιρετικά δημιουργικός καλλιτέχνης, έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις και έχει υπογράψει δεκάδες διαχρονικά τραγούδια.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα: «Σμαράγδια και Ρουμπίνια», «Καραβάνι», «Απόψε θα γίνεις δική μου», «Σαν αγρίμι» και άλλα.

Ως δημιουργός έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Σάκης Ρουβάς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Νομικός, ο Σταμάτης Γονίδης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Πέγκυ Ζήνα, ο Βλάσσης Μπονάτσος και η Λιζέττα Νικολάου.