Stevento, Daphne Lawrence και Marseaux ξεσηκώνουν απόψε τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ

Η Θεσσαλονίκη ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς οι συναυλίες των Music Events Live της 90ής ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο του 2026 μετατρέπουν την υπαίθρια σκηνή στο Τόξο της ΧΑΝΘ, σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης.

Καταξιωμένες φωνές, αγαπημένοι εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς και εκρηκτικές καλλιτεχνικές συμπράξεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα συναυλιών που απευθύνεται σε όλο το κοινό και υπόσχεται δυνατές βραδιές στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι και τη σύγχρονη pop μέχρι το έντεχνο, το hip hop και τους νεότερους ήχους της ελληνικής σκηνής, οι συναυλίες της ΔΕΘ 2026 φέρνουν κοντά καλλιτέχνες με ξεχωριστή πορεία και έντονη σκηνική παρουσία.

Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα, με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές.

Απόψε μετά τους Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου σειρά παίρνουν οι Stavento, οι οποίοι εμφανίζονται μαζί με τη Daphne Lawrence και τη Marseaux, σε μια συνάντηση τριών διαφορετικών μουσικών κόσμων με σύγχρονο ήχο, δυναμισμό και νεανική ενέργεια.

Τα Music Events της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.