Κουτσούμπας: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό

Το 1ο ΓΕΛ Παπάγου επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου είχε συνάντηση με τον διευθυντή του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τον κ. Κουτσούμπα να κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Δυστυχώς για μια ακόμη φορά η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις λιγοστές προσλήψεις μόνιμων καθηγητών, εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών φέτος, καθώς επίσης και με λιγότερους αναπληρωτές, ιδιαίτερα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο άνοιγμα της δημόσιας διαβούλευσης για το Εθνικό Απολυτήριο, ασκώντας κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «μια πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που θα κοστίσει πολύ περισσότερο σε άγχος στους μαθητές, αφού το σχολείο γίνεται ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο».