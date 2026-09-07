Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε ότι ανοίγει μαγαζί με κρουασάν στο Παρίσι

Ένα νέο επαγγελματικό βήμα εκτός συνόρων αποφάσισε να κάνει η Ιωάννα Τούνη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, εκτός από την εταιρεία ρούχων, ασχολείται και με το real estate, ανακαινίζοντας και νοικιάζοντας σπίτια.

Σε λίγες ημέρες η γνωστή influencer ανοίγει μία νέα επιχείρηση στη Μονμάρτρη του Παρισιού. Πρόκειται για μία croissanterie. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα εδώ και κάποιο διάστημα και προετοιμάζεται για τα εγκαίνια του μαγαζιού της.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Ιωάννα Τούνη δημοσιεύοντας τη Δευτέρα (07.09.2026) λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα επιχειρηματική της κίνηση στο Παρίσι.

«Συμπεθέρα μου! Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή επιτέλους να μοιραστώ μαζί σου κάτι πάνω στο οποίο δουλεύω εδώ και πολύ καιρό…», έγραψε η Ιωάννα Τούνη και αμέσως μετά δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία με το μαγαζί που ανοίγει.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της επιχείρησης πρόκειται για μία croissanterie, η οποία θα ανοίξει την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου στη Μονμάρτρη στο Παρίσι.

«Τσιρίζω», έγραψε λακωνικά η Ιωάννα Τούνη, ανακοινώνοντας τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα αναλυτικό βίντεο, εξηγώντας τα πάντα σχετικά με την απόφασή της να ανοίξει ένα μαγαζί με κρουασάν στο Παρίσι.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω.

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες νωρίτερα η Ιωάννα Τούνη είχε δημοσιεύσει ένα άλλο βίντεο, καθώς ήθελε να δείξει πως περνάει στο Παρίσι, αποκαλύπτοντας ότι ασχολείτο με την καθαριότητα.

Σε αυτό εμφανιζόταν με έναν κουβά και μια σφουγγαρίστρα ανά χείρας και ένα μήνυμα που παρέπεμπε σε μια viral ατάκα της influencer, την εποχή που έπαιρνε μέρος στο «My Style Rocks».