Πόλος έλξης το περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το πρώτο Σαββατοκύριακο της 90ης ΔΕΘ

Υπουργούς, βουλευτές και άλλους επισήμους, υποδέχθηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές στον εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου λειτουργίας της 90ης ΔΕΘ, την ώρα που πλήθος κόσμου επισκεπτόταν το περίπτερο, ζητούσε πληροφορίες για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο και επικοινωνούσε με τα ρομπότ που εκτίθενται.

Οι νέες Πρυτανικές Αρχές, με επικεφαλής τον Πρύτανη, καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου, την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη και τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Διαμαντή Γκολιδάκη.

Για σήμερα το απόγευμα, από τις 5 έως τις 6, έχει προγραμματιστεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο του Open Stage, στο περίπτερο 17 ACADEMIA της 90ης ΔΕΘ, με θέμα «Πολιτιστική Διπλωματία – Χτίζοντας γέφυρες σε έναν κόσμο που αλλάζει». Θα εξεταστεί ο ρόλος του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της γνώσης ως δυνάμεων επικοινωνίας, κατανόησης και συνεργασίας, σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Στο πάνελ της συζήτησης θα καθίσουν ο Ιωάννης Λοβέρδος, υφυπουργός Εξωτερικών, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η Ελένη Βακάλη, Πρέσβης, επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κόσοβο, η Κατερίνα Τσαπικίδου, διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη και η Σταυρούλα Μαυρογένη, καθηγήτρια Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τη συζήτηση θα συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η πρώτη εκδήλωση Open Stage του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Pitch & Advice Corner: Ζωντανό Εργαστήριο Επιχειρηματικών Ιδεών». Προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από το κοινό της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα ολόκληρη η ώρα να αφιερωθεί τελικά σε ζωντανές παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών από τους επισκέπτες που έσπευσαν να συμμετάσχουν.

Αρκετοί πολίτες, φοιτητές και επίδοξοι επιχειρηματίες ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν τις ιδέες τους, λαμβάνοντας ζωντανό, εποικοδομητικό feedback από το πάνελ των ομιλητών: Αργύρη Σπυρίδη (CEO, Anthology Ventures), Δημήτρη Κουρτέση (Co-Founder & Managing Partner, The Flywheel), Χρήστο Ζιάκη (επίκουρο καθηγητή Ψηφιακού Μάρκετινγκ, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και Βασίλη Στασινόπουλο (CEO, Run4more). Τον συντονισμό είχε ο Κωνσταντίνος Φούσκας, καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταφοράς Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΜΜΤΚ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε τον διαδραστικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας και ανέδειξε το ζωντανό ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τον ρόλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως γέφυρας ανάμεσα σε νέες ιδέες και την αγορά.

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