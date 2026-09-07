Σαλμάς για κόμμα Σαμαρά: “Δεν βιαζόμαστε – Δεν καθορίζει ο Μητσοτάκης πότε τελειώνει η πολιτική καριέρα του καθενός”

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «αίτημα της κοινωνίας» για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση «μετά τον Μητσοτάκη».

Ο ίδιος άφησε παράλληλα αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ενδεχομένως έχει αναθεωρήσει τη στάση που είχε κρατήσει απέναντί του κατά την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στις διεργασίες γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να προσδιορίζει πότε θα μπορούσε να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, ενώ συνέχισε την κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δεν βιαζόμαστε», ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του για τον χρόνο των ανακοινώσεων, υποστηρίζοντας ότι όσο διευρύνεται η κοινωνική δυναμική του εγχειρήματος τόσο ισχυρότερη θα είναι η παρουσίασή του.

«Ίσως ο Σαμαράς αναγνώρισε ένα λάθος που έκανε»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Μάριος Σαλμάς άφησε σαφείς αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως επανεκτιμά σήμερα τη στάση που είχε κρατήσει απέναντί του.

«Ο Αντώνης Σαμαράς ίσως αναγνώρισε ένα λάθος που έκανε στην παράταξη. Που στήριξε τον Μητσοτάκη για αρχηγό και τον έκανε υπουργό του και σήμερα έχει τη ΝΔ στο 22%-23%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής αναφέρθηκε και στην παλαιότερη σύγκρουση του Αντώνη Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τα γεγονότα του 1993.

«Η ιστορία κρίθηκε το 2009. Τα γεγονότα του 1993 κρίθηκαν το 2009 από τη βάση της ΝΔ. Και λίγο μετά, το 2012, από τον ελληνικό λαό. Έκλεισε το κεφάλαιο», είπε.

Όπως πρόσθεσε, «αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κ. Σαμαρά το 2009 και εκλέχθηκε ο κ. Σαμαράς. Τέλειωσε».

«Υπάρχει κόσμος που ζητά εναλλακτική μετά τον Μητσοτάκη»

Ο Μάριος Σαλμάς επιχείρησε παράλληλα να παρουσιάσει την πιθανή δημιουργία νέου κόμματος όχι ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής πολιτικής επιλογής του Αντώνη Σαμαρά, αλλά ως απάντηση σε κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που, κατά τον ίδιο, έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα.

«Μην ξεχνάμε πώς προκύπτει το κόμμα Σαμαρά. Είναι αίτημα της κοινωνίας», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ένα τμήμα των πολιτών που έχει απομακρυνθεί από την κυβέρνηση και αναζητεί διαφορετική πολιτική εκπροσώπηση.

«Υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτοί πήγαν στον Σαμαρά και του είπαν “κάνε κάτι για να μας δώσεις μια εναλλακτική λύση για μετά τον Μητσοτάκη”», ανέφερε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη κινητικότητα δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Αντώνης Σαμαράς τα ζυγίζει, τα συνθέτει, βλέπει ότι αυτό είναι μεγάλο το κίνημα από την κοινωνία. Δεν είναι μόνο από τη ΝΔ», είπε.

«Δεν μας σταματούν οι διαγραφές»

Ο Μάριος Σαλμάς εξαπέλυσε αιχμές κατά του πρωθυπουργού και για τη δική του διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι μια κομματική απόφαση δεν μπορεί να βάλει τέλος στην πολιτική διαδρομή ενός στελέχους.

«Το πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός δεν το καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης. Μας διέγραψε επειδή διαφωνούμε πολιτικά», σημείωσε.

Σε ακόμη υψηλότερους τόνους πρόσθεσε: «Τι φαντάστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για τις ιδέες μας και τις αξίες μας; Δεν γίνονται αυτά».

Πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά

Παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο Μάριος Σαλμάς απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίσημη παρουσίαση ενός νέου πολιτικού φορέα.

Η απάντησή του, ωστόσο, έδειξε ότι οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι ο χρόνος θεωρείται παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του εγχειρήματος.

«Όσο διογκώνεται, θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο. Δεν βιαζόμαστε», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό τόσο το πότε όσο και το πώς θα εκδηλωθεί η επόμενη πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.