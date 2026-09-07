Έκθεση “ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον” στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης έως 1 Νοεμβρίου – Το ωράριο

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά το 2026 έναν ξεχωριστό επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωσή της το 1926. Ένας αιώνας συνεχούς παρουσίας, εξέλιξης και προσφοράς στην οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, αποτελεί την αφετηρία για ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, που δεν περιορίζεται στην ιστορική αναδρομή, αλλά στρέφει το βλέμμα στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΘ-HELEXPO, σε συνδιοργάνωση με το MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, παρουσιάζουν μια ειδικά σχεδιασμένη έκθεση με σύγχρονη μουσειολογική και μουσειογραφική προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή. Από τις 5 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, οι επισκέπτες της έκθεσης με τίτλο «ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον» θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη χρονογραμμή της πορείας ενός θεσμού που υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης ιδεών, ανθρώπων, επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων.

Από τις πρώτες μεγάλες καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στα περίπτερα της ΔΕΘ -όπως οι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1926, η σύνδεση με όλον τον κόσμο μέσω ραδιοφώνων βραχέων κυμάτων το 1935, πολύ πριν το διαδίκτυο και τους δορυφόρους, και η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1960- έως τις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της βιώσιμης ανάπτυξης, οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν τη διαδρομή ενός Οργανισμού που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων.

Μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια, οπτικοακουστικές προβολές και σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές, θα ανακαλύψουν επίσης τις σημαντικότερες στιγμές μιας εκατονταετούς διαδρομής, τις πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία της ΔΕΘ, αλλά και το όραμα που διαμορφώνει το μέλλον της. Η ιστορική διαδρομή κορυφώνεται με την παρουσίαση της Νέας ΔΕΘ, του μεγάλου έργου ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, το οποίο σηματοδοτεί την απαρχή της δεύτερης εκατονταετίας του θεσμού. Στο σταυροδρόμι αυτής της ανανεωτικής πορείας, ένας ιστορικός τόπος μετασχηματίζεται, χωρίς να αποχωρίζεται τη μνήμη του, για να συνεχίσει να υποδέχεται όσα ακόμη δεν έχουν συμβεί.

Η παρουσίαση της έκθεσης στον χώρο του MOMUS-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι σχεδόν αυτονόητη, καθώς η σύνδεσή του με τη ΔΕΘ είναι οργανική από το 1991,οπότε καιμετεγκαταστάθηκε στο πρώην περίπτερο της ΔΕΗ, αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά του εκεί, αλλά και στο πλαίσιο των σημαντικών σχεδίων ανάπλασης της ΔΕΘ.

Για το διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου 2026 η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες με το εισιτήριο της 90ής ΔΕΘ, με ώρες λειτουργίας του Μουσείου, 10:00-21:00. Το πρόγραμμα των οργανωμένων ξεναγήσεων έχει ως εξής: καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή7-11/09): 18:00, Σαββατοκύριακο (12-13/09): 12:00 & 18:00.

Για το διάστημα μετά τη λήξη της ΔΕΘ, κάθε Πέμπτη 18:00 και Σάββατο 12:00.