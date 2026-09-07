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Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, το πρωί της Δευτέρας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Μεσσηνία κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλμυρού, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας .

Μαγνησία Φωτιά

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