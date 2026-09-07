Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία, επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, το πρωί της Δευτέρας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Μεσσηνία κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αλμυρού, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας .
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη περιοχή Κωφοί Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δίκη για τα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών – Αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας
- Στο εδώλιο άνδρας για σεξουαλική κακοποίηση 361 αγοριών ηλικίας 9 έως 15 ετών στη Φινλανδία, τα “παγίδευε” μέσω Snapchat
- Θ. Κοντογεώργης για μέτρα ΔΕΘ: Στηρίζουμε με υπευθυνότητα όσους περισσότερους με όσα περισσότερα μπορούμε