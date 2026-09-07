Δράμα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στις δύο εστίες πυρκαγιάς στην Υψηλή Ράχη

Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:15. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος – Παρανεστίου συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.