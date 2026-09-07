Δράμα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στις δύο εστίες πυρκαγιάς στην Υψηλή Ράχη
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:15. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος – Παρανεστίου συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.