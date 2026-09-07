ΕΒΕΘ για πακέτο ΔΕΘ: Δεν έδωσε επαρκείς λύσεις στα προβλήματα της αγοράς

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), αξιολογώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα. Κατά συνέπεια, είναι ορθό το γεγονός ότι οι όποιες παροχές οφείλουν να συνάδουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Ωστόσο, το ΕΒΕΘ οφείλει να επισημάνει ότι οι επιχειρήσεις συνιστούν τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και, εάν δεν στηριχτούν επαρκώς, δεν θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση του οράματος για την αύξηση των επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το εξαγγελθέν πακέτο παροχών δεν έδωσε επαρκείς λύσεις στα προβλήματα της αγοράς και δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου.

Βάσει του εμπεριστατωμένου υπομνήματος που είχε καταθέσει το ΕΒΕΘ, ορισμένα από τα βασικότερα ζητήματα απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις:



Μέτρα Συγκράτησης Ενεργειακού Κόστους: Το ζήτημα είναι μείζονος σημασίας, ειδικά για τη βιομηχανία, και αναμένεται να φανεί πώς θα αποτυπωθούν στην πράξη οι σχετικές εξαγγελίες. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και, δυστυχώς, δεν υπήρξε αναφορά στις αρκετές εξειδικευμένες προτάσεις που είχε καταθέσει το Επιμελητήριο.

Το ζήτημα είναι μείζονος σημασίας, ειδικά για τη βιομηχανία, και αναμένεται να φανεί πώς θα αποτυπωθούν στην πράξη οι σχετικές εξαγγελίες. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και, δυστυχώς, δεν υπήρξε αναφορά στις αρκετές εξειδικευμένες προτάσεις που είχε καταθέσει το Επιμελητήριο. Μέτρα Φοροελάφρυνσης: Ο επιχειρηματικός κόσμος ανέμενε περισσότερες παρεμβάσεις με άμεσο και θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στα καθημερινά τους προβλήματα.

Ο επιχειρηματικός κόσμος ανέμενε περισσότερες παρεμβάσεις με άμεσο και θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στα καθημερινά τους προβλήματα. Χρηματοδοτική Στήριξη ΜμΕ: Η διάθεση κονδυλίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι όμως προφανές ότι το μέτρο αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για την επίλυση του γενικότερου ζητήματος της χρηματοδότησης.

«Επιπρόσθετα, στα γενικότερα ζητήματα της οικονομίας παρατηρήθηκε έλλειψη αναφορών σε στρατηγικούς τομείς. Το ΕΒΕΘ θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ισχυρότερων κινήτρων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, την ενίσχυση των συνεργασιών και των συγχωνεύσεων, την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και την επένδυση στην έρευνα και την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομία και τις υποδομές της Θεσσαλονίκης, το ΕΒΕΘ αποτιμά θετικά το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκαν στις εξαγγελίες και τα τρία κορυφαία ζητήματα που είχε θέσει το Επιμελητήριο:

Η Ανάπλαση της ΔΕΘ.

Η επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο και τη δυτική Θεσσαλονίκη

Η σύνδεση του λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Και τονίζει πως «το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι ο χρόνος υλοποίησής τους, καθώς πρόκειται για έργα που εξαγγέλλονται εδώ και χρόνια. Το ΕΒΕΘ ευελπιστεί η Κυβέρνηση να επιδείξει στα έργα αυτά την ίδια αποφασιστικότητα που έδειξε κατά την κατασκευή του Flyover και του βασικού δικτύου του Μετρό»

«Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης παραμένει σταθερός αρωγός της Πολιτείας, καταθέτοντας πάντα τεκμηριωμένες προτάσεις με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη», καταλήγει η ανακοίνωση του ΕΒΕΘ.