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Θεσσαλονίκη: Η τέντα έσωσε τη ζωή της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου – Δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού

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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε στο κενό η 13χρονη, η οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Αγίων Πάντων, ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό αλλοδαπό. Όταν ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδρορροής.

Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενδεχομένως από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της ήταν το γεγονός ότι, πριν καταλήξει στο έδαφος, προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, ανακόπτοντας την πτώση της.

Η ανήλικη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερος νεαρός αλλοδαπός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.

Ανήλικη Θεσσαλονίκη

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