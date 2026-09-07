MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΟΗΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ούπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ προειδοποίησε σήμερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ/ ΑΙ) θα μπορούσε να γίνει αρκετά ισχυρή για να απειλήσει την ανθρωπότητα και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εταιρίες τις επόμενες ημέρες να περιορίσουν τους κινδύνους.

«Συμμερίζομαι τις ανησυχίες ανθρώπων του κλάδου ότι η προηγμένη ΑΙ μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Τουρκ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, σε ομιλία του ενόψει της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον επόμενο μήνα.

«Καλώ εδώ, σήμερα, σε μια γενικευμένη προσπάθεια να τεθούν ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της ΑΙ, πριν να είναι πολύ αργά».

Χωρίς να τους κατονομάζει, ο Τουρκ προειδοποίησε ότι μια χούφτα ανθρώπων κατέχουν «σχεδόν απεριόριστη δύναμη στην ΑΙ». Οι κορυφαίες εταιρίες της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν τις Meta, ⁠Anthropic, OpenAI και ⁠Google.

«Κατ’ ελάχιστον, χρειαζόμαστε οι χώρες που φιλοξενούν την ΑΙ και αυτές που συμμετέχουν στις εφοδιαστικές της αλυσίδες να συνασπισθούν στις συμφωνηθείσες κόκκινες γραμμές», δήλωσε.

Τα σχόλια του Τουρκ απηχούν προηγούμενες προειδοποιήσεις από ανώτατα στελέχη του κλάδου της ΑΙ για τους υπαρξιακούς κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI CEO Σαμ Αλτμαν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΟΗΕ Τεχνητή νοημοσύνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στην Αλεξανδρούπολη – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κυψέλη: Η ιατροδικαστική έκθεση καταρρίπτει τον ισχυρισμό των γονιών για προβλήματα υγείας του 8 μηνών βρέφους τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να “ξεκοιλιάσει” τη μητέρα του – Είπε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο

ΧΑΛΑΡΑ 18 ώρες πριν

Ακαταστασία: 5 αλήθειες που αποκαλύπτουν το χάος στον χώρο σου

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τη γερμανική AfD για την εκλογική νίκη της στη Σαξονία-Άνχαλτ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η Ρωσία έπληξε τα ουκρανικά λιμάνια Τσορνομόρσκ και Ισμαήλ