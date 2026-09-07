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Η Καίτη Γαρμπή για την ακύρωση της συναυλίας με τον Διονύση Σχοινά: “Δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε”

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THESTIVAL TEAM

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Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για τη ματαίωση της αποψινής (7/9/26) συναυλίας στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, η Καίτη Γαρμπή προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία αποκάλυψε τους λόγους που οδήγησαν την ίδια και τον Διονύση Σχοινά σε αυτή την απόφαση.

Οι δύο καλλιτέχνες επρόκειτο να ολοκληρώσουν με τη συγκεκριμένη εμφάνιση τον κύκλο των κοινών τους live, έχοντας σχεδιάσει, όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, «κάτι πολύ μεγάλο» για τη βραδιά. Ωστόσο, οι συνθήκες και η πορεία της προετοιμασίας δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν υπολογίσει, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να κάνουν «ένα βήμα πίσω».

«Αγαπημένοι μας, o Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε! Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης – Καίτη», έγραψε η δημοφιλής τραγουδίστριας.

kaitigarbi

Διονύσης Σχοινάς Καίτη Γαρμπή

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