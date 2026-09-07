Σία Κοσιώνη: Η πρώτη εμφάνιση στον ΑΝΤ1 και το καλωσόρισμα του Ν. Χατζηνικολάου – “Έχω τεράστια χαρά”

Ο Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισε τη Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1, το βράδυ της Δευτέρας (7/9), στην πρώτη της παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μετά την πολυσυζητημένη μετακίνησή της από τον ΣΚΑΪ.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος υποδέχθηκε θερμά τη νέα του συνεργάτιδα, η οποία θα βρίσκεται καθημερινά στο δελτίο σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Από την πλευρά της, η Σία Κοσιώνη δεν έκρυψε τη χαρά της για το νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, ενώ χαρακτήρισε «τιμή» τη συνεργασία της με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε η δημοσιογράφος, με τον παρουσιαστή να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά».

«Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», ανέφερε η Σία Κοσιώνη.