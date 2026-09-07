MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 6.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια τους να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Διρφύων -Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Πυροσβεστική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προχωρούν οι μελέτες αποκατάστασης του Κυβερνείου – Πώς θα είναι μετά τις παρεμβάσεις – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νέα εμφάνιση για τον Τραμπ: Η αλλαγή στα μαλλιά του που έγινε viral – Δείτε φωτογραφίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

ΕΛΣΤΑΤ: Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: “Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιάννης Πάριος: Η νέα τοποθέτηση μετά τα σχόλια για την εμφάνισή του στην Κύπρο – “Δεν με νοιάζει η ηλικία μου, νιώθω καλά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ρεύμα: “Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές;”