Τήνος: Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι – Υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Τήνο, με μια 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι.



Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά.



Μετά το ατύχημα, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.



Όπως αναφέρει το Mega, η ανήλικη έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.



Μετά την επέμβαση μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της.



Ο πατέρας της 14χρονης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό πατίνι δεν ανήκε στην κόρη του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ή να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα.



Ο πατέρας πληροφορήθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη μεταφερθεί εκεί μετά τον τραυματισμό της.