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Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 88χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη Νικήτη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την τελευταία της πνοή στη θάλασσα άφησε το μεσημέρι μια 88χρονη ημεδαπή, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Άη Γιώργης» στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε ήδη ανασυρθεί από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην 88χρονη παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κατέφθασε στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Χαλκιδική

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