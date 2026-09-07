Τραγωδία στον Πύργο: 17χρονος επιβάτης αυτοκινήτου ο νεκρός στη σφοδρή καραμπόλα – 4 οι τραυματίες

Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026) στον κόμβο Λαμπετίου στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το ilialive.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος Ρομά επιχείρησε να διασχίσει την εθνική οδό κάθετα προς Πύργο. Στο ίδιο όχημα επέβαινε και ένας 17χρονος, επίσης Ρομά.

Τότε, αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική στο ρεύμα προς Αρχαία Ολυμπία, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το πρώτο όχημα.

Στη συνέχεια, αυτό συγκρούστηκε με άλλο βαν, που βρισκόταν σταματημένο ακριβώς πριν τη διασταύρωση από την πλευρά του Πύργου, προκειμένου να κινηθεί μόλις περάσουν τα άλλα οχήματα.

Ο 17χρονος Ρομά – συνεπιβάτης, όπως προαναφέρθηκε, στο πρώτο αυτοκίνητο εκσφενδονίστηκε από αυτό και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αιμόφυρτος στο πλάι της εθνικής οδού. Κατόπιν, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν πως ένα ποδήλατο που βρέθηκε στο σημείο του τροχαίου και αρχικά νομιζόταν ότι ο 17χρονος νεκρός ήταν αναβάτης του, βρισκόταν απλώς φορτωμένο πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος Ρομά με συνεπιβάτη τον άτυχο έφηβο.

Οι τέσσερις τραυματίες: ο ηλικιωμένος Ρομά, οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δεύτερου αυτοκινήτου, αλλά ο οδηγός του βαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.