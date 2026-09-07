Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επαναφέρει το δωρεάν πρόγραμμα ιαματικών λουτρών για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, επαναφέρει για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια το πρόγραμμα λουτροθεραπείας για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η., προσφέροντας δωρεάν σε 180 μέλη τη δυνατότητα να απολαύσουν επταήμερη λουτροθεραπεία (6 διανυκτερεύσεις) στα Ιαματικά Λουτρά Σμοκόβου του Δήμου Σοφάδων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, «η επαναφορά του προγράμματος αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες (6 διανυκτερεύσεις) σε δίκλινα δωμάτια.

Ημιδιατροφή (πρωινό και μεσημεριανό).

Ένα ιαματικό λουτρό ημερησίως.

Οργανωμένη μετακίνηση με λεωφορείο, με συμβολική συμμετοχή 20 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά το κόστος μεταφοράς.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκινούν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στα κατά τόπους παραρτήματα των Κ.Α.Π.Η., με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ιατρική γνωμάτευση και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος).

Οι περίοδοι υλοποίησης του προγράμματος είναι:

1η περίοδος: 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026.

2η περίοδος: 1 έως 7 Οκτωβρίου 2026.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις 180, η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί με οικονομικά κριτήρια, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη που δεν θα συμμετάσχουν φέτος στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων.

Με τη συγκεκριμένη δράση, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του για την ανάπτυξη ουσιαστικών κοινωνικών πολιτικών που στηρίζουν έμπρακτα τα μέλη των Κ.Α.Π.Η., επενδύοντας στην πρόληψη, την υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων δημοτών.