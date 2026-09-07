Γεραπετρίτης: Η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση, απαιτεί στενή συνεργασία

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση και απαιτεί στενή συνεργασία, αποτελεσματική προστασία των συνόρων και αποτελεσματική, επίσης, καταπολέμηση των δικτύων διακινητών», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αφρικανικής Συνεργασίας και Μαροκινών Εξωτερικού του Μαρόκου Νάσερ Μπουρίτα.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, ιδίως στους τομείς της ψηφιακής συνδεσιμότητας, της πράσινης ενέργειας και της διαχείρισης της μετανάστευσης, θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή της Πράσινης Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου τον Οκτώβριο του 2022 – της πρώτης Πράσινης Εταιρικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρα-εταίρο – αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Μαρόκο στην πράσινη μετάβαση και την προστασία του περιβάλλοντος, τομείς άλλωστε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και για την Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα και το Μαρόκο συνδέονται με μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας, αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

«Ως μεσογειακές χώρες μοιραζόμαστε προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά και μία βαθιά πολιτισμική εγγύτητα», επεσήμανε και τόνισε πως στη σημερινή συνάντηση έγινε εκτενής και παραγωγικός διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν τα διμερή και τα περιφερειακά μας ενδιαφέροντα.



«Επιβεβαιώσαμε ότι η στρατηγική μας σύγκλιση εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και στην πολυμερή διπλωματία», σημείωσε. Επεσήμανε δε πως ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα πορεύεται με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.



«Η προσήλωσή μας στις αρχές αυτές μας επιτρέπει να λειτουργούμε ως αξιόπιστος συνομιλητής στην περιοχή, προωθώντας την ειρηνική επίλυση των διαφορών», πρόσθεσε.



Έμφαση στις μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας

Ακόμη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας, τις οποίες αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, ενώ οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις εν όψει της επικείμενης εξέτασης για την ανανέωση της εντολής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Σαχάρα, η εντολή της οποίας λήγει στις 31 Οκτωβρίου του 2026.



«Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την πολιτική διαδικασία για τη διευθέτηση του ζητήματος της Δυτικής Σαχάρας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαιρετίζουμε την υιοθέτηση της απόφασης 2797 του 2025 του Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία συνδιαμορφώσαμε τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω και των εξαιρετικών επαφών και διαύλων επικοινωνίας με όλα τα μέρη, με σειρά δημιουργικών παρεμβάσεών μας», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:



«Η Ελλάδα θα συμβάλει και πάλι με την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στη διαμόρφωση του σχετικού ψηφίσματος. ‘Αλλωστε, σύμφωνα και με την κοινή θέση της ΕΕ. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλει ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με βάση την πρόταση αυτονομίας του Μαρόκου και με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης, διαρκούς και αμοιβαία αποδεκτής λύσης».



Σημείωσε δε πως η Ελλάδα θεωρεί ότι η Πρόταση Αυτονομίας αποτελεί σοβαρή και αξιόπιστη συμβολή στην εν εξελίξει διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και θα μπορούσε να αποτελέσει την πλέον εφικτή λύση.

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν ακόμη από κοινού την έντονη ανησυχία τους για τις προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, τονίζοντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα απαιτεί στενή συνεργασία.

«Η Ελλάδα εκτιμά βαθύτατα το ρόλο του Μαρόκου ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την ενεργό συμβολή του στην ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου», τόνισε ο κ. Γεραπετρίιτης.

Παράλληλα, συζητήθηκε η σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και των θαλασσίων μεταφορών. «Η Ελλάδα ανέδειξε έγκαιρα τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, τον Μάιο του 2025, κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση “EUNAVFORASPIDES” , η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη πως η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμβάλλει ενεργά στη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας και την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ του Μαρόκου και ΕΕ.

Αποδίδει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία στο νέο Σύμφωνο για την Μεσόγειο, το οποίο δημιουργεί ένα πλαίσιο για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η ενέργεια, η ψηφιακή μετάβαση και οι επαφές μεταξύ των λαών μας.

Ο ‘Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι παρόλο που οι πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται ήδη σε άριστο επίπεδο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις, ώστε να δημιουργηθούν περαιτέρω προοπτικές για αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε για την διεύρυνση των εμπορικών μας ροών. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Μαρόκο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στα πετρελαιοειδή. Η Ελλάδα θεωρεί το Μαρόκο ως σημαντική πύλη προς τις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής. Σε αυτή τη βάση, εξετάσαμε τις σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης και ανάπτυξης της διμερούς μας συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος».

Κύρια έμφαση, όπως ανέφερε, δόθηκε στις υποδομές, όπου διανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Μαρόκο. Συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της διαχείρισης των υδάτων, καθώς και στη λιμενική και ναυτιλιακή συνεργασία. Βεβαίως, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον αγροδιατροφικό τομέα, που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα για τις δύο χώρες.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση όλων αυτών των στόχων, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τις περαιτέρω επαφές μεταξύ των αξιωματούχων των δύο χωρών, σημείωσε και πρόσθεσε πως παράλληλα, η ενίσχυση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αμοιβαία συνεργασία των επιχειρηματικών μας κοινοτήτων και θεωρούμε ότι η σύγκληση της 8ηςΣυνόδου της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής θα αποτελέσει το κατάλληλο θεσμικό όχημα για την εμβάθυνση της οικονομικής μας συνεργασίας και την προώθηση νέων εμπορικών συμφωνιών.

«Η σημερινή σας επίσκεψη προσδίδει νέα δυναμική στη συνεργασία μας προς όφελος των λαών μας, αλλά και προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.