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Μύκονος: Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής έκλεψε γυαλιά ηλίου και φυλαχτό από μαγαζί

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μπλεξίματα με τον Νόμο έχει ένας γνωστός κομμωτής της τηλεόρασης καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία μίας ιδιοκτήτριας καταστήματος αξεσουάρ στη Μύκονο, φέρεται να έκλεψε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα φυλαχτό συνολικής αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η Ιταλίδα ιδιοκτήτρια του καταστήματος απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε πως έπειτα από την καταγραφή εμπορευμάτων που έγινε στις 10 Αυγούστου διαπιστώθηκε ότι έλειπαν δύο προϊόντα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 390 ευρώ και ένα φυλαχτό αξίας 550 ευρώ.

Στη συνέχεια η καταγγέλλουσα έλεγξε τα βίντεο και σε ένα από αυτά από την 18η Ιουλίου διαπίστωσε ότι ένας άνδρας πλησίασε την προθήκη και άρπαξε τα προαναφερόμενα εμπορεύματα τοποθετώντας τα στην τσέπη του.

Ακολούθησε έρευνα από την οποία προέκυψε πως ο άνδρας αυτός δεν ήταν άλλος από τον γνωστό τηλεοπτικό κομμωτή ο οποίος θα κληθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του.

Κομμωτής Μύκονος

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