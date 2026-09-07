Γερμανία: Ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών μετά τη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ο Μάμαντ Μοχάμαντ παρακολουθούσε με ανάμικτα συναισθήματα την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), το βράδυ της Κυριακής.

Ο 46χρονος Μοχάμαντ, που είναι μέλος των Πρασίνων, είναι ένας από τους πρώτους βουλευτές με μεταναστευτικό υπόβαθρο που θα καθίσουν στα έδρανα του τοπικού κοινοβουλίου, μαζί με τον Μουστάφα Γκρένερ της Αριστεράς (Die Linke). Για τον Κούρδο Γιαζίντι Μάμαντ Μοχάμαντ, ο οποίος έφτασε στη Γερμανία το 1996, όταν ήταν 16 ετών, αυτή ήταν μια προσωπική επιτυχία που θα άξιζε να τη γιορτάσει. Ο ίδιος όμως την χαρακτηρίζει «δηλητηριασμένη νίκη».

«Η καρδιά μου έσπασε» είπε, σχολιάζοντας τη στιγμή που είδε τις πρώτες προβλέψεις που έδειχναν ότι η AfD συγκέντρωνε ποσοστό μεγαλύτερο από το αναμενόμενο ενώ οι συντηρητικοί του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς υπέστησαν ιστορική ήττα.

Η AfD εδώ και χρόνια ζητά σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση και το άσυλο, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία έχει χάσει τον έλεγχο των συνόρων της και ότι οι μετανάστες ασκούν μεγάλη πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Σύμφωνα με το προεκλογικό μανιφέστο της, στη Σαξονία-Άνχαλτ σκοπεύει να ξεκινήσει εκστρατεία, σε επίπεδο κρατιδίου, για να απελαθούν οι μετανάστες το αίτημα των οποίων για χορήγηση ασύλου έχει απορριφθεί. Το κόμμα προτείνει επίσης να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς, αντί να βασίζονται σε ειδικευμένους μετανάστες με «πολιτισμικά ξένο» υπόβαθρο.

Η AfD απορρίπτει τις κατηγορίες ότι η ρητορική της δημιουργεί εχθρικό κλίμα για τους μετανάστες, επιμένοντας ότι αντιτίθεται μόνο στην παράτυπη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση. «Όλοι είναι καλοδεχούμενοι, όσοι συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία μας, εκείνου που θέλουν να εργαστούν εδώ, που είναι ειδικευμένοι, που πληρώνουν φόρους, που τηρούν τους νόμους», είπε η συμπρόεδρος του κόμματος Άλις Βάιντελ σήμερα.

«Πολλοί ετοιμάζονται να φύγουν»

Το κλίμα στο σπίτι του Μοχάμαντ ήταν βαρύ σήμερα. Η κόρη του, είπε, ήταν απρόθυμη να πάει το σχολείο, ένα από τα πολλά που επικρίθηκαν από την AfD γιατί προωθούν προγράμματα που εξετάζουν τις απειλές για τη δημοκρατία.

Τα εκλογικά αποτελέσματα προκάλεσαν ανησυχία, όχι έκπληξη, στις κοινότητες των μεταναστών, σημείωσε η Ούντρα Ντρέσλερ, διευθύνουσα σύμβουλος του Κρατιδιακού Δικτύου Μεταναστευτικών Οργανισμών στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο εδώ και καιρό αντιμετώπιζαν διακρίσεις και φραγμούς στην πρόσβασή τους στη δουλειά, την εκπαίδευση, την υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, υποστήριξε.

«Όλα αυτά είναι η πραγματικότητά μας», είπε στο πρακτορείο Reuters.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής συνιστά ένα σημείο καμπής. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις κοινότητες μας που λένε: Έχουμε ήδη κάνει βαλίτσες και έχουμε συγκεκριμένα σχέδια και θα φύγουμε σύντομα» ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν ήδη φύγει.

Ο Πασκάλ Μπέγκριχ, διευθύνων σύμβουλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Miteinander για την προάσπιση της δημοκρατίας, είπε ότι δεν αναμένει μια ευρεία «έξοδο», εν μέρει λόγω της διεθνούς οικονομικής κατάστασης, όμως συμφώνησε ότι πολλοί μετανάστες αλλά και εργοδότες επανεξετάζουν το μέλλον τους στη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Υπάρχουν εταιρείες που αναρωτιούνται αν θέλουν πραγματικά να εδρεύουν εδώ και αν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των εργαζομένων τους», εξήγησε.

Ο Μοχάμαντ φοβάται ότι η πολιτική στροφή του κρατιδίου θα δυσκολέψει την άφιξη νέων ανθρώπων, την ώρα που η Σαξονία-Άνχαλτ αντιμετωπίζει και δημογραφικό πρόβλημα. «Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι οικογένειες θα αναζητήσουν αλλού την τύχη τους», είπε.

Παρά τις ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση στο κρατίδιο, η Ντρέσλερ και ο Μπέγκριχ τόνισαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Γερμανίας και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. «Όλες οι κυβερνήσεις δεσμεύονται από αυτό. Και τα άλλα 15 ομοσπονδιακά κρατίδια έχουν καθήκον να παρακολουθούν και, αν χρειαστεί, να παρέμβουν», είπε η Ντρέσλερ.