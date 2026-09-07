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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Μπούκαρε” σε 4 καταστήματα μέσα σε έναν μήνα – Λεία πάνω από 4.000 ευρώ

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THESTIVAL TEAM

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Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 4 περιπτώσεις ληστειών, από τις οποίες 3 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν τον Μάρτιο του 2026 σε καταστήματα – καφέ και ψιλικών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για ληστείες κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής διερεύνησης που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με την αξιοποίηση και συνδυαστική αξιολόγηση κατάλληλων στοιχείων, προέκυψε η εμπλοκή του ημεδαπού στις ανωτέρω πράξεις.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2026, ο ημεδαπός φέρεται να εισήλθε σε καταστήματα – καφέ και ψιλικών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και να αφαίρεσε, με την απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου σε βάρος υπαλλήλων, το συνολικό χρηματικό ποσό των -4.170- ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος δράστης κρατείται προσωρινά σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για έτερη υπόθεση ληστείας και διακεκριμένων κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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