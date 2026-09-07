Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε το ChatGPT για στοιχεία και τον… διέψευσε – Δείτε το βίντεο

Στη συνδρομή του ChatGPT για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του περί της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και του τζίρου στην εστίαση κατέφυγε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε πρωινή εκπομπή του Action24.

Ελπίζοντας ότι το AI εργαλείο θα υποστηρίξει τα όσα ισχυρίστηκε, ο υπουργός Υγείας ρώτησε το ChatGPT εάν μειώθηκε ο τζίρος στα εστιατόρια σε σχέση με το 2026.

Εν τέλει, αφού πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να επεξεργαστεί την απάντηση, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης διέψευσε τον Άδωνι Γεωργιάδη. «Δυστυχώς, είναι -1,9%. Δεν κάνει λάθος το chat», είπε γελώντας ο υπουργός Υγείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος στην εστίαση κατέγραψε μείωση 1,9% στο α’ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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