Μερτς για τις εκλογές στη Σαξονία: Είμαστε σοκαρισμένοι αλλά δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα του CDU στις εκλογές της Κυριακής στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε ότι το κόμμα του υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο, όπως είπε, θα έχει σοβαρές συνέπειες. Έχοντας στο πλευρό του τον υποψήφιο του CDU στο κρατίδιο, Σβεν Σούλτσε, ο Μερτς δεν έκρυψε το μέγεθος της απογοήτευσης.



«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό. Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, σε «μη δημοκρατικά κόμματα», εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, την BSW και την Die Linke.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, ενώ επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόνραντ Άντεναουερ και του Χέλμουτ Κολ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει.



«Η πολιτική μου ήταν θέμα στην προεκλογική εκστρατεία»

Ο Μερτς αναγνώρισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή του βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πορεία των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες κυρίως για τις επόμενες γενιές.



«Θα κάνω ό,τι μπορώ μέσα στον συνασπισμό, έτσι ώστε, σε συνεργασία με το SPD, να εξηγήσουμε καλύτερα γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις μεταρρυθμίσεις», ανέφερε.



Παραδέχθηκε επίσης ότι η συζήτηση στα κομματικά όργανα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν «έντονη και μακρά», ωστόσο τόνισε ότι αισθάνεται πως εξακολουθεί να διαθέτει τη στήριξη της ηγεσίας του CDU.



«Το αποτέλεσμα μάς συγκλόνισε, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα κατάσταση», σημείωσε.



«Πρέπει να διορθώσουμε λάθη δεκαετιών»

Ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται μπροστά σε έναν μακρύ δρόμο αλλαγών, τονίζοντας ότι καλείται να διορθώσει «λάθη δεκαετιών». Όπως είπε, έχουν ήδη σημειωθεί ορισμένες μικρές επιτυχίες, ωστόσο απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε η κυβέρνηση να προσεγγίσει ξανά τους πολίτες.



«Ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους. Αισθάνομαι πλήρη στήριξη από την ηγεσία του κόμματος», ανέφερε.Ερωτηθείς για τις εκλογές που ακολουθούν σε άλλα δύο κρατίδια μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και για το ενδεχόμενο νέων απωλειών, ο Μερτς απέρριψε το ενδεχόμενο αλλαγής πορείας.



«Το χθεσινό αποτέλεσμα δεν μπορεί να μας οδηγήσει να αμφισβητήσουμε την ορθότητα της πολιτικής μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα σημαντικά νομοθετικά ζητήματα θα συζητηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.



«Αναρωτιέμαι για τους λόγους ανόδου του λαϊκισμού»

Ο Μερτς αναφέρθηκε εκτενώς και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς, λέγοντας ότι αναζητεί τα αίτια τόσο στην πολιτική κατάσταση στη Γερμανία όσο και στις δικές του ευθύνες. «Φυσικά και αναρωτιέμαι για τα αίτια της ανόδου του ακροδεξιού λαϊκισμού. Δεν τα ψάχνω σε μια διεθνή τάση, αλλά τα αναζητώ εδώ στη Γερμανία και στον εαυτό μου», δήλωσε.



Πρόσθεσε ότι «η Δημοκρατία απαιτεί συμβιβασμούς» και παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη σκέψη του γύρω από τα αίτια του εκλογικού αποτελέσματος και τη μετατόπιση των ψηφοφόρων.

«Πρέπει να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη»

Σε ερώτηση σχετικά με όσους αμφισβητούν πλέον την αξιοπιστία του, ο καγκελάριος αναγνώρισε ότι το ζήτημα της εμπιστοσύνης συνοδεύει την κυβέρνησή του ήδη από την αρχή της θητείας της.



Αναφέρθηκε ειδικά στις αποφάσεις για την Άμυνα, την ανάπτυξη και τις αλλαγές γύρω από το φρένο χρέους, υπογραμμίζοντας ότι πλέον η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους πολίτες.



«Πρέπει να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών. Εγώ προσωπικά ανέλαβα ένα υψηλό προσωπικό “δάνειο” εμπιστοσύνης, το οποίο πρέπει να αποπληρώσω», είπε.



«Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση»

Ο Μερτς ήταν κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε εάν το εκλογικό αποτέλεσμα τον οδηγεί σε σκέψεις αποχώρησης. «Σκέφτομαι πολλά, αλλά όχι τις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση», απάντησε. Όπως ανέφερε, δεν σκοπεύει να καθορίζει την πολιτική του με βάση τη συγκυρία ή το καθημερινό πολιτικό κλίμα, αλλά θεωρεί ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει καλύτερα στην κοινωνία γιατί προχωρά στις συγκεκριμένες αλλαγές.



«Δεν σκέφτομαι μόνο τη δική μου γενιά. Θέλω να ανοίξω ευκαιρίες και για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η ευθύνη μου, την οποία δεν θα αποποιηθώ», κατέληξε.



Το βασικό μήνυμα της πρώτης μετεκλογικής παρέμβασης του Μερτς ήταν ότι, παρά το σοκ από το αποτέλεσμα και την αναγνώριση των προσωπικών του ευθυνών, δεν προτίθεται να αλλάξει τη βασική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Αντίθετα, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιχειρήσει να τις εξηγήσει καλύτερα στους πολίτες και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη που χάθηκε στις κάλπες.



Πηγή: DW